石ノ森章太郎さんによる同名のSF漫画を原作とした舞台『サイボーグ009』の第2弾となる舞台『サイボーグ009 -13番目の追跡者-』が11月14日〜24日に東京・品川プリンスホテル ステラボールにて上演されることが決定した。『サイボーグ009』は、世界各地から集められ、戦争用兵器として改造手術を受けた9人のサイボーグ戦士がそれぞれ悩み、哀しみを背負いながらも、世界の平和のために力を合わせ悪と戦う物語。2024年5月には、誕生60周年を記念して初の舞台化。舞台上でサイボーグ戦士たちがブラック・ゴーストとの戦いを繰り広げ、漫画からそのまま飛び出してきたかのような再現度の高さが大きな話題となった。

今作では、ブラック・ゴーストの追跡者たちと闘いながら、平和を追い求める009と仲間たちの新たな物語を描く。ある日、ギルモア博士が行方不明に。博士の捜索に動き出した00ナンバーサイボーグたちは怪しげな屋敷に迷い込んでしまう。一方、ジョーは街で不思議な少年と出会うのだが…。スタッフ陣、サイボーグ戦士、スカール、アイザック・ギルモアを演じる出演者は、前作に引き続き続投が決定。演出は、前作に引き続き『ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-』Rule the Stageをはじめ、「進撃の巨人」-the Musical-など大人気タイトルの舞台化で演出を担当する新進気鋭のクリエイター植木豪氏。脚本は、『ヒプノシスマイク-Division Rap Battle-』Rule the StageやMANKAI STAGE『A3!』シリーズなど人気原作の舞台化の脚本を数多く担当する亀田真二郎氏。主演の009/島村ジョーを演じるのは、元宝塚歌劇団男役スターで、現在は俳優として舞台やドラマへ出演し、声優としても人気作に多数出演するなど、多方面で活躍している七海ひろき。009/島村ジョーと共に戦うサイボーグ戦士たちには、元宝塚歌劇団の男役スターで伸びやかな歌声と情感あふれる芝居に定評がある天華えま(声の出演)。ダブルダッチの選手として世界大会の優勝経験があり、ずば抜けた身体能力でアクロバットでの表現を得意としている高橋駿一。元宝塚歌劇団娘役スターで圧倒的な透明感と気品のあふれるたたずまいで、多くの人を魅了している音波みのり。2.5次元作品をはじめ数々の舞台で活躍している里中将道、桜庭大翔。数々の名作ドラマや舞台に出演し独特のキャラクターが多くの人に愛されている個性派俳優の酒井敏也。持ち前のリズム感と歌唱力を武器に、舞台やミュージカル、ドラマに出演するなど多岐に活躍している川原一馬。ストリートダンス世界一を獲得したBeat Buddy Boiのメンバーとして、ヒューマンビートボクサー、有名アーティストの振付を担当するほか、自身も数々の舞台に出演し踊りで観客を魅了し続けているToyotaka。00ナンバーサイボーグを生み出したアイザック・ギルモアは、ドラマや映画、舞台など多方面で活躍する実力派俳優の大高洋夫が演じる。サイボーグ戦士たちの前に立ちはだかる謎の組織「黒い幽霊団(ブラック・ゴースト)」の最高幹部であるスカールを、ダンス&ヴォーカルグループ「DIAMOND☆DOGS」のメンバーとして活動しながら、近年では2.5次元作品にも出演するなど多岐にわたり活躍している中塚皓平が演じる。また、本作で初登場する0012には、元宝塚歌劇団雪組の娘役スターで、俳優業だけでなくさまざまなジャンルで活躍している野々花ひまり。0013には、舞台を中心に、特撮テレビドラマ『仮面ライダーギーツ』に出演するなど俳優として活動するほかDAI GOTO.名義で芸術家としても活躍している後藤大の出演が決定した。脇を固めるBG SOLDIERSには、世界的に活躍しているダンサーなど多彩なメンバーが勢ぞろいし、さらにパワーアップした舞台「サイボーグ009」となる。公演チケットは、12日よりオフィシャル先行(抽選)での受付が開始される。早期購入特典として、キャストFC先行及びオフィシャル先行にてチケットを購入すると劇場にてビジュアルカード(ポストカードサイズ・2種)がランダムで1枚もらえる。また、公演に先駆けて、8月12日に出演者登壇の『CYBORG 009 THE STAGE 2 SHOWCASE:先行体験製作発表』の開催が決定した。先行体験製作発表の模様は公式YouTubeにて生配信されるほか、先行体験製作発表に潜入しレポートする30人が“宣伝特派員”として本イベントに招待される。