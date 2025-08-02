来週の【重要イベント】米ISM非製造業、景気動向指数、オプションSQ (8月4日～10日) 来週の【重要イベント】米ISM非製造業、景気動向指数、オプションSQ (8月4日～10日)



――――――――――――――――――― 8月 4日 (月) ――

◆国内経済

・7月マネタリーベース (8:50)

・ファストリ <9983> が7月国内ユニクロ売上推移速報を公表

◆国際経済ｅｔｃ

・カナダ市場休場

・米国6月製造業新規受注 (23:00)

・米国6月耐久財受注[確報値] (23:00)

【海外決算】

[米]パランティア・テクノロジーズ 、オン・セミコンダクター 、タイソンフーズ



――――――――――――――――――― 8月 5日 (火) ――

◆国内経済

★日銀金融政策決定会合議事要旨 (6月16・17日開催分、8:50)

・10年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・中国7月財新サービス業PMI (10:45)

・ドイツ7月サービス業PMI[確報値] (16:55)

・ユーロ圏7月サービス業PMI[確報値] (17:00)

・ユーロ圏6月生産者物価指数 (18:00)

★米国6月貿易収支 (21:30)

・米国7月サービス業PMI[確報値] (22:45)

★米国7月ISM非製造業景気指数 (23:00)

・米国3年国債入札

【海外決算】

[米]アドバンスト・マイクロ・デバイセズ 、キャタピラー 、アムジェン 、ファイザー 、マリオット・インターナショナル 、クーパン 、デュポン・ド・ヌムール 、スナップ 、フォックスB 、スカイワークス・ソリューションズ 、レモネード /[英]BP /[中東]サウジアラムコ

◆新規上場、市場変更 など

〇ピーエイ <4766> [東証Ｓ]：札証上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 8月 6日 (水) ――

◆国内経済

・6月毎月勤労統計 (8:30)

・広島原爆の日

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月製造業新規受注 (15:00)

・ユーロ圏6月小売売上高 (18:00)

・米国MBA住宅ローン申請指数 (20:00)

・米国週間石油在庫統計 (23:30)

・インド中銀が政策金利を発表

・米国10年国債入札

【海外決算】

[米]マクドナルド 、ウォルト・ディズニー 、ウーバー・テクノロジーズ 、アップロビン 、ドアダッシュ 、エアビーアンドビー /[加]ショッピファイ /[欧]ノボ・ノルディスク

◆新規上場、市場変更 など

〇ＰＲ ＴＩＭＥＳ <3922> [東証Ｐ]：名証Ｐ上場 (重複上場)



――――――――――――――――――― 8月 7日 (木) ――

◆国内経済

・週間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月都心オフィス空室率 (11:00)

★6月景気動向指数 (14:00)

・消費活動指数 (14:00)

★米国による日本への相互関税15％が発動

・30年国債入札

◆国際経済ｅｔｃ

・ドイツ6月鉱工業生産 (15:00)

・ドイツ6月貿易収支 (15:00)

★イングランド銀行 (BOE) が政策金利を発表 (20:00)

・米国新規失業保険申請件数 (21:30)

・米国4-6月期非農業部門労働生産性指数 (21:30)

・米国6月卸売在庫[確報値] (23:00)

・米国6月卸売売上高 (23:00)

・米国6月消費者信用残高 (8日4:00)

★中国7月貿易収支

・米国30年国債入札

【海外決算】

[米]イーライ・リリー 、ギリアド・サイエンシズ 、データドッグ 、トレード・デスク /[英]インターコンチネンタル・ホテルズ・グループ



――――――――――――――――――― 8月 8日 (金) ――

◆国内経済

★オプションSQ

★6月全世帯家計調査 (8:30)

★日銀金融政策決定会合の主な意見 (7月30日・31日開催分、8:50)

・6月国際収支 (8:50)

・月間対外及び対内証券売買契約等の状況 (8:50)

・7月景気ウォッチャー調査 (14:00)

★自民党、両院議員総会を開催

◆国際経済ｅｔｃ

特になし



――――――――――――――――――― 8月 9日 (土) ――

◆国内経済ｅｔｃ

・長崎原爆の日

◆国際経済ｅｔｃ

★中国7月消費者物価指数 (10:30)

★中国7月生産者物価指数 (10:30)



――――――――――――――――――― 8月10日 (日) ――

特になし



※「★」は特に注目されるイベント。カッコ ()内は日本時間。



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