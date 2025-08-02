¿åÊ¬¤ì¸ø±à

¼Ì¿¿³ÈÂç (Á´6Ëç)

2025Ç¯7·î30Æü¡¢¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£


¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡Û­àºÇÄã¤Î¤Þ¤Á­á¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃ°ÇÈ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë


41.2ÅÙ¡£¤½¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤òµ­Ï¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶(¤«¤¤¤Ð¤é)Ä®¤À¡£

......¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©

µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ­¼Ô¤ÏÃ°ÇÈ»ÔÌò½ê¤ÈÃ°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£

»ÔÌò½ê¤Î¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£

¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃ°ÇÈ»Ô¤Ï¡¢²Æ½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎÃ¤ß¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£

·ã¥¢¥Ä¤Î¤Þ¤Á¤Ç¾®Æ¦¤È­àºÇÄã­á¤ò³Ú¤·¤â¤¦

µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¡ÖÇð¸¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£

¤³¤³¤Ï¡¢µìÇð¸¶ÈÍ¤Î¾ë²¼Ä®¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄï¡¦¿®Êñ¤¬¡¢°ËÀª¹ñ°ÂÇ»ÄÅ¤«¤éÇð¸¶3Ëü6000ÀÐ¤Ë°ÜÉõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢ÃæÃÇ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î»ÒÂ¹¤¬ÈÍ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤­¤¿¡£

¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÎò»Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ä®¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»ÔÌò½ê¹­ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¤«¤é¤Î¾®Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¤À¡£

Ã°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ã°ÇÈ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ï¡Ö·ª¡×¤È¡ÖÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡×¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦ Sweets Fair ¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£

Ã°ÇÈ»ÔÆâ¤Î20°Ê¾å¤Î»²²ÃÅ¹¤¬¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£

¤«¤­É¹¤Ë³ëÀÚ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÎä¤·¤¼¤ó¤¶¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÃ¤·µ¤¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£

¤½¤·¤Æ¡¢Ã°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï8·î1Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÇ¹âµ¤²¹41.2ÅÙµ­Ï¿¤ò¼õ¤±¤¿¥­¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖºÇÄã¤Î¤Þ¤Á¤¬ºÇ¹â¤À¡ª¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£

´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÃ°ÇÈ¤òË¬Ìä¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÀèÃå50¿Í¤ËÉ¹¾å¥Ñ¡¼¥­¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ö¤¤¤Ã¤×¤¯Ãã²° ¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£

­àºÇÄã­á¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«µÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤­¤¿±«¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤«ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÃæ±ûÊ¬¿å³¦¡×¤Î¤¦¤Á¡¢É¸¹â95¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ËÜ½£¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÃÏÅÀ¤òÃ°ÇÈ»Ô¤¬ÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡£¤½¤Î­àºÇÄã­á¤ÎÊ¬¿å³¦¤Ï¡Ö¿åÊ¬¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤³¤«¤éÆîËÌ¤Ë¿­¤Ó¤ëÄãÃÏÂÓ¤Ï¡ÖÉ¹¾å²óÏ­¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£

¡Ö´Ñ¸÷¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜºÇ¹âµ¤²¹¡Ù¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÄã¤¤¡Ù¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£É¹¾å²óÏ­¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤äË­¤«¤ÊÎ¤»³´Ä¶­¤ä¿©¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×
¡Ö¡¡¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤¡Ùµ¤²¹¤Ë¤á¤²¤½¤¦¤Ê¿´¿È¤ò¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤óÄã¤¤¡Ù¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ½ëµ¤¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤­¤¿¤¤¡×¡Ê´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë

¤É¤¦¤ä¤éÃ°ÇÈ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î½ë¤µ¤Ë¥Ð¥Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£

¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦ Sweets Fair ¡×¤â¡ÖºÇÄã¤Î¤Þ¤Á¤¬ºÇ¹â¤À¡ª¡×¤â¡¢9·î15Æü¤Þ¤Ç¡£

ºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ä®¡¦Çð¸¶¤Î¤¢¤ëÃ°ÇÈ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤ÎÎä¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä»°Ëæ¡£Îä¤¨¤¿¤ªÊ¢¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£