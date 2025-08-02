¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¹¹¿·¡¢ÃÏ¸µ¡¦Ã°ÇÈ¤Ï¤É¤¦»×¤¦¡©¡¡¢ª´Ñ¸÷¶¨²ñ¤¬¡ÖºÇÄã¤Î¤Þ¤Á¡×¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó³«»Ï
2025Ç¯7·î30Æü¡¢¹ñÆâÎòÂåºÇ¹âµ¤²¹¤¬¹¹¿·¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú´ØÏ¢²èÁü¡ÛàºÇÄã¤Î¤Þ¤Áá¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ëÃ°ÇÈ¤ÎÉ÷·Ê¤ò¸«¤ë
41.2ÅÙ¡£¤½¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤òµÏ¿¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©Ã°ÇÈ»ÔÇð¸¶(¤«¤¤¤Ð¤é)Ä®¤À¡£
......¤½¤ì¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ã¤¿¤¤¤É¤ó¤Ê¾ì½ê¡©
µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤ÏÃ°ÇÈ»ÔÌò½ê¤ÈÃ°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤ËÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
»ÔÌò½ê¤Î¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤Ë¡¢¡ÖÆüËÜ°ì¤Ë¤Ê¤é¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¡¢¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È°§»¢¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¼Â¤Ï¤¢¤Þ¤ê´ò¤·¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤âÃ°ÇÈ»Ô¤Ï¡¢²Æ½ë¤¤¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¡¢¤à¤·¤íÎÃ¤ß¤ËÍè¤Æ¤â¤é¤¦¤è¤¦¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
·ã¥¢¥Ä¤Î¤Þ¤Á¤Ç¾®Æ¦¤ÈàºÇÄãá¤ò³Ú¤·¤â¤¦
µ¤¤ò¼è¤êÄ¾¤·¤Æ¡¢¡ÖÇð¸¶¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¤³¤³¤Ï¡¢µìÇð¸¶ÈÍ¤Î¾ë²¼Ä®¡£¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ÎÄï¡¦¿®Êñ¤¬¡¢°ËÀª¹ñ°ÂÇ»ÄÅ¤«¤éÇð¸¶3Ëü6000ÀÐ¤Ë°ÜÉõ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£°ì»þ´ü¡¢ÃæÃÇ¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¿¥ÅÄ²È¤Î»ÒÂ¹¤¬ÈÍ¤ò·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿¡£
¡Ö¤¸¤Ã¤¯¤êÎò»Ë»¶Êâ¤ò¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÎÉ¤¤Ä®¤Ç¤¹¤è¡×¤È¡¢»ÔÌò½ê¹ÊóÃ´Åö¼Ô¤ÏÏÃ¤¹¡£Âçºå¡¢µþÅÔ¡¢¿À¸Í¤«¤é¤Î¾®Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¤ª¤¹¤¹¤á¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
Ã°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ë¤âÅÅÏÃ¤ÇÏÃ¤òÊ¹¤¯¤È¡¢Ã°ÇÈ¤ÎÌ¾»ºÉÊ¤Ï¡Ö·ª¡×¤È¡ÖÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡×¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤Éº£¡¢¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦ Sweets Fair ¡×¤ò³«ºÅÃæ¤À¤È¤¤¤¦¡£
Ã°ÇÈ»ÔÆâ¤Î20°Ê¾å¤Î»²²ÃÅ¹¤¬¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¡×¤ò»È¤Ã¤¿¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ò¶¥¤¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤«¤É¹¤Ë³ëÀÚ¤ê¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤ËÎä¤·¤¼¤ó¤¶¤¤¤È¤¤¤Ã¤¿ÎÃ¤·µ¤¤ÇÁÖ¤ä¤«¤Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Ã°ÇÈ»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Ç¤Ï8·î1Æü¤«¤é¡¢ÆüËÜ°ì¤ÎºÇ¹âµ¤²¹41.2ÅÙµÏ¿¤ò¼õ¤±¤¿¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¡ÖºÇÄã¤Î¤Þ¤Á¤¬ºÇ¹â¤À¡ª¡×¤ò¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¤«¤éÃ°ÇÈ¤òË¬Ìä¤·¤¿´¶ÁÛ¤òÁ÷¤ë¤È¡¢ÀèÃå50¿Í¤ËÉ¹¾å¥Ñ¡¼¥¥ó¥°¥¨¥ê¥¢Æâ¡Ö¤¤¤Ã¤×¤¯Ãã²° ¡×¤ÇÍøÍÑ¤Ç¤¤ë¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼ÌµÎÁ¥Á¥±¥Ã¥È¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤À¡£
àºÇÄãá¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¼«µÔ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¹ß¤Ã¤Æ¤¤¿±«¤¬ÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤«ÆüËÜ³¤Â¦¤ËÎ®¤ì¤ë¤«¤¬·è¤Þ¤ë¡ÖÃæ±ûÊ¬¿å³¦¡×¤Î¤¦¤Á¡¢É¸¹â95¥á¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤¦ËÜ½£¤ÇºÇ¤âÄã¤¤ÃÏÅÀ¤òÃ°ÇÈ»Ô¤¬ÍÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡£¤½¤ÎàºÇÄãá¤ÎÊ¬¿å³¦¤Ï¡Ö¿åÊ¬¤ì¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¡¢¤³¤³¤«¤éÆîËÌ¤Ë¿¤Ó¤ëÄãÃÏÂÓ¤Ï¡ÖÉ¹¾å²óÏ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¡£
¡Ö´Ñ¸÷¶¨²ñ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¡ØÆüËÜºÇ¹âµ¤²¹¡Ù¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤¿¤¢¤Ê¤¿¤Ë¡¢¡ØÆüËÜ¤Ç¤¤¤Á¤Ð¤óÄã¤¤¡Ù¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£É¹¾å²óÏ¤¬¤â¤¿¤é¤¹¿´ÃÏ¤è¤¤É÷¤äË¤«¤ÊÎ¤»³´Ä¶¤ä¿©¤äÂ¿ÍÍ¤ÊÅÁÅýÊ¸²½¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×
¡Ö¡¡¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤ó¹â¤¤¡Ùµ¤²¹¤Ë¤á¤²¤½¤¦¤Ê¿´¿È¤ò¡¢¡Ø¤¤¤Á¤Ð¤óÄã¤¤¡Ù¤Þ¤Á¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¸µµ¤¤Å¤±¤ë¡£¤½¤¦¤·¤Æ½ëµ¤¤òÊ§¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡×¡Ê´Ñ¸÷¶¨²ñ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡Ë
¤É¤¦¤ä¤éÃ°ÇÈ¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¤Î½ë¤µ¤Ë¥Ð¥Æ¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢¤µ¤é¤ËÇ®¤¯Ç³¤¨¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤é¤·¤¤¡£
¡ÖÃ°ÇÈÂçÇ¼¸À¾®Æ¦ Sweets Fair ¡×¤â¡ÖºÇÄã¤Î¤Þ¤Á¤¬ºÇ¹â¤À¡ª¡×¤â¡¢9·î15Æü¤Þ¤Ç¡£
ºÇ¹âµ¤²¹¤ò¹¹¿·¤·¤¿Ä®¡¦Çð¸¶¤Î¤¢¤ëÃ°ÇÈ¤ò½ä¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢ÂçÇ¼¸À¾®Æ¦¤ÎÎä¤¿¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä»°Ëæ¡£Îä¤¨¤¿¤ªÊ¢¤Ï¥Û¥Ã¥È¥³¡¼¥Ò¡¼¤Ç²¹¤á¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¤Î¤â¤¤¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£