3Ç¯Ï¢Â³ÊüÁ÷¤Î¥É¥é¥Þ¡ØÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡Ù¤¬¾®¡¦Ãæ¡¦¹âÀ¸¤«¤é¤Î»Ù»ý¤ò½¸¤á¤ëÇ¼ÆÀ¤ÎÍýÍ³
¡¡Ý¯°ææÆ¼ç±é¤ÇÏÃÂê¤ò½¸¤á¤ë¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡£¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤¬º£¡¢¾®Ãæ¹âÀ¸¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤½¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¤Ç¥Æ¥ì¥Ó²òÀâ¼Ô¤ÎÌÚÂ¼Î´»Ö¤µ¤ó¤¬²òÀâ¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÝ¯°ææÆ¤ÈÈæ²Å°¦Ì¤¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¡£Â¾¡¢¹À¥¤¹¤º¤ÈÝ¯°ææÆ¤Î¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤â
¡¡¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö
¡¡¥É¥é¥Þ¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¢ÅÚÍË21»þ¡Á¡Ë¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±ºî¤Ï2023Ç¯¤Î¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¡¢2024Ç¯¤Î¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Ë¼¡¤°¡ÈÀêµò¥·¥ê¡¼¥º¡É¤ÎÂè3ÃÆ¡£Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡ÈÀêµò¡É¤Î¾ì½ê¤òÊÑ¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¡ÊÝ¯°ææÆ¡Ë¤¬ÌÌ¤Ç´é¤ò±£¤·¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ÈÀï¤¦¡È¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¥Ð¥È¥ë¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¡É¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃÉ®¤¹¤Ù¤¤ÏÆ±ºî¤¬¾®³ØÀ¸¡¢Ãæ³ØÀ¸¡¢¹â¹»À¸¤Ê¤É¤Î»Ò¤É¤â¤«¤é»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£¤·¤«¤â¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¡ÖÍ§Ã£¤È¤³¤ÎÏÃ¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¿Æ»Ò¤Ç¸«¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ë¤Ê¤É¥¸¥ï¥¸¥ï¤È»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¼Ô¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£²Æ¥É¥é¥Þ¤ÎÃæ¤ÇTVer¤Î¤ªµ¤¤ËÆþ¤êÅÐÏ¿¼Ô¿ô¤¬ÃÇ¥È¥Ä¤Ç¡¢X¤ÎÀ¤³¦¥È¥ì¥ó¥É1°Ì¤òµÏ¿¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤½¤ÎÎ¢ÉÕ¤±¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¤³¤³¤Þ¤ÇÉ¬¤º¤·¤â½çÉ÷ËþÈÁ¤À¤Ã¤¿¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤à¤·¤í¡Ö¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤äÇúÈ¯¤Ê¤É¤ÎCG¤¬¤Ò¤É¤¤¡×¡ÖÆæ²ò¤¤¬»Ò¤É¤â¤¸¤ß¤Æ¤¤¤ë¡×¤Ê¤É¤Î¹óÉ¾¤âÂ¿¤«¤Ã¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤È¤¤¤¦´¶¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤¼¹óÉ¾¤¬¤¢¤ë¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¡¢ÆÃ¤Ë»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò¹¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
ÉðÁõ½¸ÃÄ¤ÎÊÑÁ«¤Ë¸«¤¨¤ë»Ò¤É¤âÂÐ±þ
¡¡»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î»Ù»ý¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Ë¡¢¤Þ¤ºÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï¡ÈÉðÁõ½¸ÃÄ¡É¤ÎÊÑÁ«¡£
¡ØÂçÉÂ±¡Àêµò¡Ù¤Î¡ÖÉ´µ´Ìë¹Ô¡×¤Ïµ´¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Ç¡¢ÀÄµ´¤òÃæ¿´¤ËÎÐµ´¡¢ÀÖµ´¡¢¹õµ´¡¢²«µ´¡¢Çòµ´¡¢Åíµ´¡¢³¥µ´¡¢Ããµ´¡¢Üôµ´¡¢»çµ´¤È¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼¡¤Ë¡Ø¿·¶õ¹ÁÀêµò¡Ù¤Î¡Ö½Ã¡×¤Ï½½Æó»Ù¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Ç¡¢Î¶¡¢¼Ø¡¢·Ü¡¢¸×¡¢±î¡¢ÇÏ¡¢µí¡¢¸¤¡¢ÁÍ¡¢ÅÆ¡¢ÍÓ¡¢Ãö¡£¤½¤·¤Æº£²ó¤Î¡ØÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡Ù¤Î¡ÖÍÅ¡×¤ÏÍÅ²ø¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿ÉðÁõ½¸ÃÄ¤Ç¡¢ÈÌ¼ã¡¢¥¢¥Þ¥Ó¥¨¡¢Åâ»±¾®ÁÎ¡¢²½¤±Ç¡¢²ÏÆ¸¡¢Å·¶é¡¢¤¬¤·¤ã¤É¤¯¤í¡¢ºÂÉßÆ¸¡¢ÎØÆþÆ»¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡µ´¡¢½Ã¡¢ÍÅ²ø¡Ä¡Ä¡£¥·¥ê¡¼¥º¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë»Ò¤É¤â¤Î¹¥¤à¥â¥Á¡¼¥Õ¤ËÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢ÌÌ¤ÎÂ¤·Á¤â¥æ¥Ë¡¼¥¯¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Æü¤´¤í¥É¥é¥Þ²òÀâ¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤Æ¶Ã¤«¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼þ°Ï¤Î¾®Ãæ³ØÀ¸¤«¤é¡Ö¥¢¥Þ¥Ó¥¨¸«¤¿¡©¡×¡Ö»±¤Î¤ªÌÌ¤Ï¤É¤ó¤ÊÍÅ²ø¤Ê¤Î¡©¡×¡ÖÈÌ¼ã¤ÏÉÝ¤¤ÍÅ²ø¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ëµ¡²ñ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡£
¡¡¤³¤ì¤ÏÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤¸½¾Ý¤Ç¤¹¤¬¡¢¹Í¤¨¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ï¡¢ÆÃ»£¥Ò¡¼¥í¡¼¤Î¡Ø²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¤Î¡Ø¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Î¥·¥ã¥¢¡¦¥¢¥º¥Ê¥Ö¥ë¤ä¡Ø¤ª¤·¤ê¤¿¤ó¤Æ¤¤¡Ù¤Î¤«¤¤¤È¤¦U¤Ê¤É¡¢»þÂå¤òÌä¤ï¤º»Ò¤É¤â¤Ë¿Íµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ØÀêµò¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ÎÌÌ¤â¡¢1985¡Á1986Ç¯ÊüÁ÷¤Î¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¶ ¾¯½÷Å´²¾ÌÌÅÁÀâ¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤ÎÅ´²¾ÌÌ¤ò×Ç×Ê¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢¡Ö¾®³ØÀ¸¤Ë¤â¥¦¥±¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤ÎÀïÎ¬À¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ÎÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¿ÍÊª¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ëÇÐÍ¥¤òÅö¤Æ¤ë³Ú¤·¤ß¤â»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¿Íµ¤¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¡£¸¡º÷¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ë¡ÖÊüÁ÷¶ÉÀêµò¡×¤ÈÆþÎÏ¤¹¤ë¤È¡¢Í½Â¬ÊÑ´¹¥ï¡¼¥É¤Ë¡ÖÍ½ÁÛ¡×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤«¤é¤ï¤«¤ë¤è¤¦¤Ë»ëÄ°¼Ô¤Î³Ú¤·¤ß¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±é¤¸¤Æ¤¤¿¤Î¤¬¼ã¼ê¤ÎÇÐÍ¥¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¡¢·Ý¿Í¡¢¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢¼ãÇ¯ÁØ¤Î»ëÄ°¼Ô¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤é¤ËÀ©ºî¥µ¥¤¥É¤Ï¤¢¤¨¤Æ¥¥ã¥¹¥È¤òÉú¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡ÖÌÌ¤ÎÀµÂÎÍ½ÁÛ¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Ä¤Ä¡¢Å°Äì¤·¤Æ¥Í¥¿¥Ð¥ì¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤â»ëÄ°¼Ô¤¬°Â¿´¤·¤Æ³Ú¤·¤á¤ëÇØ·Ê¤Î1¤Ä¡£»£±Æ¸½¾ì¤ÎÂæËÜ¤ä³Ú²°¤Ê¤É¤Ç¤âÀµÂÎ¤¬Éú¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥¥ã¥¹¥È¤Ï¾ï¤ËÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤Æ²á¤´¤¹¤Ê¤É¡¢¥¨¥¥¹¥È¥é¤ä½ÐÆþ¤ê¶È¼Ô¤Ê¤É¤Ë¤¹¤é¥Ð¥ì¤Ê¤¤¤¿¤á¤ÎÅØÎÏ¤¬¤¦¤«¤¬¤¨¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡ÖÌÌ¤ÎÀµÂÎÍ½ÁÛ¡×¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¹©É×¤Ï¡¢¡Ö¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¤¡¢SNS¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤ò½ñ¤¤¤ÆÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¡×¤È¤¤¤¦»ëÄ°Î¨ÂÐºö¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥É¥é¥Þ¤é¤·¤¤È´¤±ÌÜ¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¾Ð¤Ã¤Æ¸«¤é¤ì¤ë¡È¥Í¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤òÄÉµá
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¹óÉ¾¤ò¼õ¤±¤Ê¤¬¤é¤â¥Õ¥¡¥óÁØ¤ò²¼¤ÎÇ¯Âå¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤¦1¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢·º»ö¤È¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤Î¥·¥ê¥¢¥¹¤Ê¹¶ËÉÀï¤Ê¤¬¤é¡¢¤É¤³¤«µ¤³Ú¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤³¤È¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤ÏÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç¡Ö¡È¥Í¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ³Ú¤·¤à¡×¤È¤¤¤¦¸«Êý¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÇúÇË¤Ê¤É¤ÎCG¤Ï¤¢¤¨¤Æºî¤ê¹þ¤Þ¤Ê¤¤¥ì¥Ù¥ë¤ËÎ±¤á¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¤·¡¢¼ç¿Í¸ø¡¦ÉðÂ¢»°Ïº¤Î²á¾ê¤Ê¤Þ¤Ç¤ÎÉÔ»à¿È¤µ¡¢ÀäÂÎÀäÌ¿¤«¤é¤ÎÊªÍýÅª¤ËÉÔ²ÄÇ½¤Êµß½Ð·à¤Ê¤É¡¢Ëè½µ¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÍ¶¤¦Í×ÁÇ¤¬ËþºÜ¡£º£ºî¤Ç¤âÂè1ÏÃ¤«¤éÅìµþÅÔÃÎ»öÁª¤Ë½ÐÇÏ¤¹¤ë¡ÖÍÅ¡×¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡¦ÈÌ¼ã¤¬ÁªµóÆÃÈÖ¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤¿¤á¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ËÌÌ¤ò¤«¤Ö¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¥·¡¼¥ó¤Ë¡ÖÉÂ±¡¤â¶õ¹Á¤â¤ä¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤³¤Î¤ªÌÌ¤Ï¥Æ¥í¥ê¥¹¥È¤ÇÀêµò¤Î¥Õ¥é¥°¤Èµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤Î¤«¡×¤Ê¤É¤Î¥Ä¥Ã¥³¥ß¤¬Â³½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤Ë¤Ï»ëÄ°¼Ô¤¬¡Ö¤½¤ì¤Ï¥¢¥ê¤Ê¤Î¤«¡×¤È¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤â¤¤¤¤¤è¤¦¤Ê¥à¡¼¥É¤¬¤¢¤ê¡¢¡Ö¼ç¿Í¸ø¤¬»à¤Ê¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤â´Þ¤á¤Æ¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¡ÖÉÝ¤¤¤«¤é¸«¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Å¤é¤¤ºîÉÊ¤Ë»Å¾å¤²¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì°Ê³°¤Ç¤â¡¢´é½Ð¤·¤·¤Æ¤¤¤ëÉðÁõ½¸ÃÄ°Ê³°¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¤ËÆâÄÌ¼Ô¤¬¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤¢¤Î»×¤ï¤»¤Ö¤ê¤ÊÉ½¾ð¤Ë¤Ï²¿¤é¤«¤Î°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡£¤³¤ì¤é¤Î»Ò¤É¤â¤âµ¤¤Å¤¤ä¤¹¤¤ÉúÀþ¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â³Ú¤·¤ß¤Î1¤Ä¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö±³¤À¤í¡×¤Î·è¤á¥¼¥ê¥Õ¤òÂ¿ÍÑ¤·¤¿¤ê¡¢¼ç±é¤ÎÝ¯°ææÆ¤µ¤ó¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤ÀÍò¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾®¥Í¥¿¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿¤ê¤Ê¤É¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤ë¡È¥Í¥¿¥É¥é¥Þ¡É¤È¤·¤Æ¤ÎÌ©ÅÙ¤Ï³Î¼Â¤ËÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤Ë³Î¿®Åª¤Ê¥¹¥¿¥ó¥¹¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡È»Ò¤É¤â¸þ¤±¹Í»¡¥É¥é¥Þ¡É¤ò³ÎÎ©
¡¡¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¤Ë¤³¤À¤ï¤é¤º¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Á¡¼¥×¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¥Ð¥«¥Ð¥«¤·¤¯¸«¤¨¤ë¤³¤È¤ò¤¤¤È¤ï¤Ê¤¤¡£Å¬ÅÙ¤Ê¹Í»¡Í×ÁÇ¤òÆþ¤ì¡¢¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¤ë³Ú¤·¤µ¡¢»Ò¤É¤â¤¬¸«¤é¤ì¤ë°Â¿´´¶¤ò¤Ë¤¸¤Þ¤»¤¿ºîÉ÷¤ÏÍ£°ìÌµÆó¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÅ°Äì¤Ö¤ê¤ÏÂ¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ï¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¥Æ¥ì¥Ó¶È³¦¤Ç¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Î¡ÈCÁØ¡Ê¥Á¥ã¥¤¥ë¥É¡¦4¡Á12ºÐ¡Ë¤ÈTÁØ¡Ê¥Æ¥£¡¼¥ó¥¨¥¤¥¸¡¦13¡Á19ºÐ¡Ë¤Ë¸þ¤±¤¿¹Í»¡¥É¥é¥Þ¡É¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¸¥ã¥ó¥ë¤ò³ÎÎ©¤·¤¿¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤µ¤é¤Ë¡¢µÙÆü¤ÎÅÚÍËÌë¤Ë¥Î¥ê½Å»ë¤Çµ¤³Ú¤Ë¥É¥é¥Þ¤ò¸«¤¿¤¤M1ÁØ¡ÊÃËÀ¡¦20¡Á34ºÐ¡Ë¤ÈF1ÁØ¡Ê½÷À¡¦20¡Á34ºÐ¡Ë¤â´Þ¤á¤¿¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤¬ÁÕ¸ù¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤â¤½¤ì¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤ÇÊÔÀ®¡¦ÊüÁ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ÏÍÆ°×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ÆÃ¤Ë¥¥ã¥¹¥Æ¥£¥ó¥°¤ÈµÓËÜºî¤ê¤Ï¤â¤Ã¤È¾Î¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Î1¤Ä¡£À©ºî¥µ¥¤¥É¤Î¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°¤È¼Â¹ÔÎÏ¤Î¹â¤µ¡¢Á°ºî¤Î¥Ë¡¼¥º¤äÈ¿¾Ê¤òÆ§¤Þ¤¨¤¿Ä´À°Ç½ÎÏ¤Î¹â¤µ¤Ê¤É¤Ï¡¢Â¾¤Î¥É¥é¥Þ¤Ë¤Ê¤¤¶¯¤ß¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤¿¤À¡¢»Ò¤É¤â¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£¸å¤è¤ê»ëÄ°Î¨¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Î¤Ê¤é19»þÂæ¤ÎÊüÁ÷¤¬¥Ù¥¿¡¼¤Ê¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¸½ºß¡¢Ì±Êü¥´¡¼¥ë¥Ç¥ó¡¦¥×¥é¥¤¥àÂÓ¤ÎÏ¢Â³¥É¥é¥Þ¤Ï¤¹¤Ù¤Æ21»þ°Ê¹ß¤ÎÊÔÀ®¤À¤±¤ËÆñ¤·¤¤¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Á°½Ò¤·¤¿¡Ø¥¹¥±¥Ð¥ó·º»ö¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ï19»þÂæ¤ËÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Ë¡¢¤¢¤¨¤Æ¤½¤³¤Ë²óµ¢¤¹¤ë¤Î¤âÌÌÇò¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡ÚÌÚÂ¼Î´»Ö¡Û
¥³¥é¥à¥Ë¥¹¥È¡¢·ÝÇ½¡¦¥Æ¥ì¥Ó¡¦¥É¥é¥Þ²òÀâ¼Ô¡£»¨»ï¤ä¥¦¥§¥Ö¤Ë·î30ËÜÁ°¸å¤Î¥³¥é¥à¤òÄó¶¡¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¡Ø½µ´©¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓÈãÉ¾¡Ù¡Ø¤É¡¼¤â¡¢NHK¡Ù¤Ê¤É¤ÎÈãÉ¾ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¡¢ÈÖÁÈ¤Ø¤Î¾ðÊóÄó¶¡¤â¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥¿¥ì¥ó¥ÈÀìÌç¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤ä¿Í´Ö´Ø·¸¥³¥ó¥µ¥ë¥¿¥ó¥È¤È¤·¤Æ¤â³èÆ°¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¥È¥Ã¥×¡¦¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¥¢¡¼¤Î¡ÖÄ°¤µ»¡×84¡Ù¡ØÏÃ¤·¤«¤±¤Ê¤¯¤Æ¤¤¤¤¡ª²ñÏÃ½Ñ¡Ù¤Ê¤É¡£