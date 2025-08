JO1、Kep1erらが参戦するソングバトルシリーズ『KPOPPED』の本予告公開！JO1與那城奨＆川尻蓮のコメントも到着

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

■「世界で活躍しているKeshaとEveに負けてたまるかという気持ちで挑みました」(JO1與那城奨

8月29日から動画ストリーミングサービス「Apple TV+」で配信される『KPOPPED』の本予告が公開された。

『KPOPPED』は、世界的トップアーティストとK-POPアイドルグループがコラボし、代表曲のリミックスでソングバトルを繰り広げるバトル番組。

■レジェンドから次世代スターまで!ジャンルと世代も超えた奇跡の共演

本バトルシリーズのホストを務めるのは、俳優/コメディアンとして活躍するソン・スジョン。

全8エピソードで構成され、毎エピソード、世界的ヒット曲を持つ西洋アーティストと人気K-POPグループがタッグを組み、それぞれの代表曲をリミックス。

その楽曲を短期間で練習し、最後にはソウルのライブステージで観客を前にパフォーマンスを披露。その場で「ベストK-poppedパフォーマンス」が選ばれる。

そしてバトル勝者決定後は、K-POPアイドルによるスペシャルステージでエピソードが締めくくられる。

夢のコラボを実現するのは、K-POPアイドルグループのBilllie、ITZY、Kep1er、JO1、ATEEZ、STAYC、Kiss of Life、BLACKSWAN。そして、西洋アーティストのMegan Thee Stallion、Patti LaBelle、Spice GirlsのMel B&Emma Bunton、Vanilla Ice、Taylor Dayne、Kesha、Eve、J Balvin、Kylie Minogue、TLC、Boy George、Jess Glynne、Ava Max、Boyz II Menら。

そんな豪華アーティストらがリミックスし、あらたな表現で生まれ変わるのは、「Savage」「Wannabe」「Ice Ice Baby」「Lady Marmalade」「Can’t Get You Out of My Head」「Motown Philly」「Waterfalls」といった名曲の数々だ。

製作総指揮はモイラ・ロス、ライオネル・リッチー、ミキ・リー、Megan Thee Stallionおよびグレッグ・フォスター。音楽バラエティの制作といえばのCJ ENMのキ・ウンキムがプロデューサーとして参加し、そのノウハウを結集。Eureka Productions(Fremantle傘下)からクリス・カルヴェナーらも製作総指揮に名を連ねている。

本予告とあわせてJO1與那城奨と川尻蓮のコメントも公開された。

番組情報

Apple TV+『KPOPPED』

8月29日(金)より独占配信予定!

