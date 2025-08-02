【PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター】 8月2日 彩色モデル公開

グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター」の商品化を発表した。

本商品はゲーム「Fate/Grand Order」に登場するサーヴァント「バーサーカー/アルトリア・キャスター」をキャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズで立体化したもの。第二再臨の姿が再現され、白い衣装に大きなうさ耳の造形などが再現されている。

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