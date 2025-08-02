「Fate/Grand Order」より「バーサーカー/アルトリア・キャスター」がPLAMATEAシリーズで商品化決定
【PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター】 8月2日 彩色モデル公開
グッドスマイルカンパニーは、プラモデル「PLAMATEA バーサーカー/アルトリア・キャスター」の商品化を発表した。
本商品はゲーム「Fate/Grand Order」に登場するサーヴァント「バーサーカー/アルトリア・キャスター」をキャラクタープラモデル「PLAMATEA」シリーズで立体化したもの。第二再臨の姿が再現され、白い衣装に大きなうさ耳の造形などが再現されている。
🎪#メカスマ 展示情報🎪- メカスマ【公式】 (@gsc_mechasmile) August 1, 2025
Fate/Grand Order Fes. 2025
～10th Anniversary～
『Fate/Grand Order』より、#PLAMATEA
「バーサーカー/アルトリア・キャスター」
が商品化決定！
第二再臨の姿で #プラモデル 化いたします。#FGOフェス 2025にて彩色モデルを初展示！#FGO #FGO10周年 pic.twitter.com/GtNXPOZrNg
(C)TYPE-MOON / FGO PROJECT