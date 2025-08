和栗のパウダーを使用したクリーム！ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」

ブルボンは、「アルフォート和栗モンブラン味」など秋の味覚を味わえる“芋栗フェア”商品7品を期間限定で2025年8月5日(火)に発売!

ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」

発売日 :2025年8月5日(火) 全国発売

販売チャネル(予定):量販店、ドラッグストア、小売店、売店など

価格 :オープンプライス

内容量 :32本(2本×16袋)

賞味期限:12カ月

熊本県産和栗や長崎県五島列島で収穫された安納芋をパウダーにして加え、人気のモンブランやスイートポテトのような味わいが楽しめます☆

この時期だけの甘みと香りに包まれた、秋を彩る商品です。

今回は、ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」を紹介!

ブルボン「エリーゼ和栗モンブラン味」はサクッと軽い歯ざわりのウエハースで、モンブラン仕立てのクリームを包みこんでいます。

和栗のパウダーを使用したクリームと、ウエハースが織りなす上品な味わいを楽しめます。

