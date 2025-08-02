¥í¥·¥¢·³¡¢Ìµ¿Íµ¡3800µ¡¹¶·â¡¡7·î¤À¤±¤Ç³ê¶õÇúÃÆ5100È¯¤â
¡¡¡Ú¥¡¼¥¦¶¦Æ±¡Û¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Î¥¼¥ì¥ó¥¹¥¡¼ÂçÅýÎÎ¤Ï1Æü¡¢¥í¥·¥¢·³¤¬7·î¤À¤±¤Ç3800µ¡°Ê¾å¤Î¥¤¥é¥óÀ½Ìµ¿Íµ¡¥·¥ã¥Ø¥É¤ä¥ß¥µ¥¤¥ëÌó260È¯¤Ç¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê³ÆÃÏ¤ò¹¶·â¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£5100È¯°Ê¾å¤Î³ê¶õÇúÃÆ¤â»ÈÍÑ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡NGO¡Ö¥»¡¼¥Ö¡¦¥¶¡¦¥Á¥ë¥É¥ì¥ó¡×¤Ïº£Ç¯¾åÈ¾´ü¤Ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤Ç373¿Í¤Î»Ò¤É¤â¤¬»à½ý¤·¡¢ºòÇ¯Æ±´üÈæ¤ÇÌó40¡óÁý¤¨¤¿¤È»ØÅ¦¡£Ìµ¿Íµ¡¤ä¥ß¥µ¥¤¥ë¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÎµÞÁý¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤·¤¿¡£ÊÆ¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¡¢ÀïÁè¸¦µæ½ê¤Ï7·î31Æü¡¢¥í¥·¥¢¤¬À©°µ¤ò¼çÄ¥¤·¤¿ÅìÉô¥É¥Í¥Ä¥¯½£¤ÎÍ×¾×¥Á¥ã¥·¥Õ¥ä¡¼¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¶áÆüÃæ¤ËÀ©°µ¤ò´°Î»¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤¿¡£