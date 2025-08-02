ブライトンが25−26シーズンの背番号発表…39歳ミルナー、ジョッタ氏偲び「20」に変更
日本代表MF三笘薫が所属するブライトンは1日、2025−26シーズンの背番号を発表した。
今夏の移籍市場ではブラジル代表FWジョアン・ペドロ（現チェルシー）やエクアドル代表DFペルビス・エストゥピニャン（現ミラン）らがクラブを去った一方、ベルギー代表DFマキシム・デ・カイペルやU−21ギリシャ代表DFチャラランポス・コストゥラスら6選手を獲得しているブライトン。J・ペドロが背負っていた「9」番は今夏から合流したU−21ギリシャ代表FWステファノス・ツィマスが継承し、デ・カイペルは「29」、コストゥラスは「19」を背負うことになった。
また、プロキャリア24年目を迎える元イングランド代表MFジェイムズ・ミルナーは、リヴァプール時代の同僚だった元ポルトガル代表FWディオゴ・ジョッタ氏を偲び、同氏の背番号「20」に変更。ミルナーが昨季まで背負っていた「6」はオランダ代表DFヤン・ポール・ファン・ヘッケに受け継がれた。
三笘は引き続き「22」を着用へ。ブライトンの新シーズンの背番号は以下の通り。
1 バルト・フェルブルッヘン
2 タリク・ランプティ
3 イゴール・ジュリオ
4 アダム・ウェブスター
5 ルイス・ダンク
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（29から変更）
7 ソリー・マーチ
8 ブラヤン・グルダ
9 ステファノス・ツィマス（新加入）
10 ジョルジニオ・リュテール（14から変更）
11 ヤンクバ・ミンテ（17から変更）
13 ジャック・ヒンシェルウッド（41から変更）
14 トミー・ワトソン（新加入）
17 カルロス・バレバ（20から変更）
18 ダニー・ウェルベック
19 チャラランポス・コストゥラス（新加入）
20 ジェイムズ・ミルナー（6から変更）
21 オリヴィエ・ボスカリ（新加入）
22 三笘薫
23 ジェイソン・スティール
24 フェルディ・カドゥオール
25 ディエゴ・ゴメス
26 ヤシン・アヤリ
27 マッツ・ウィーファー
29 マキシム・デ・カイペル（新加入）
31 フリオ・エンシソ
32 ジェレミー・サルミエント
33 マット・オライリー
34 ジョエル・フェルトマン
35 アンディ・モラン
36 マリック・ヤルクエ
37 アブダラ・シマ
38 トム・マッギル
40 ファクンド・ブオナノッテ
42 ディエゴ・コッポラ（新加入）
今夏の移籍市場ではブラジル代表FWジョアン・ペドロ（現チェルシー）やエクアドル代表DFペルビス・エストゥピニャン（現ミラン）らがクラブを去った一方、ベルギー代表DFマキシム・デ・カイペルやU−21ギリシャ代表DFチャラランポス・コストゥラスら6選手を獲得しているブライトン。J・ペドロが背負っていた「9」番は今夏から合流したU−21ギリシャ代表FWステファノス・ツィマスが継承し、デ・カイペルは「29」、コストゥラスは「19」を背負うことになった。
三笘は引き続き「22」を着用へ。ブライトンの新シーズンの背番号は以下の通り。
1 バルト・フェルブルッヘン
2 タリク・ランプティ
3 イゴール・ジュリオ
4 アダム・ウェブスター
5 ルイス・ダンク
6 ヤン・ポール・ファン・ヘッケ（29から変更）
7 ソリー・マーチ
8 ブラヤン・グルダ
9 ステファノス・ツィマス（新加入）
10 ジョルジニオ・リュテール（14から変更）
11 ヤンクバ・ミンテ（17から変更）
13 ジャック・ヒンシェルウッド（41から変更）
14 トミー・ワトソン（新加入）
17 カルロス・バレバ（20から変更）
18 ダニー・ウェルベック
19 チャラランポス・コストゥラス（新加入）
20 ジェイムズ・ミルナー（6から変更）
21 オリヴィエ・ボスカリ（新加入）
22 三笘薫
23 ジェイソン・スティール
24 フェルディ・カドゥオール
25 ディエゴ・ゴメス
26 ヤシン・アヤリ
27 マッツ・ウィーファー
29 マキシム・デ・カイペル（新加入）
31 フリオ・エンシソ
32 ジェレミー・サルミエント
33 マット・オライリー
34 ジョエル・フェルトマン
35 アンディ・モラン
36 マリック・ヤルクエ
37 アブダラ・シマ
38 トム・マッギル
40 ファクンド・ブオナノッテ
42 ディエゴ・コッポラ（新加入）
【画像】ブライトンが新シーズンの背番号発表
Introducing our 25/26 squad numbers! 👀 pic.twitter.com/iWmjmsVcmi— Brighton & Hove Albion (@OfficialBHAFC) August 1, 2025