ËÜÅÄ¿¿ô¥¡¢Èþ¤¯¤Ó¤ì¡õÈþµÓ¥¹¥é¥ê¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¸ø³«¡Ö²ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤¤¬Âç¤¤¤¿å¿§¤ª»Ð¤µ¤ó¡×
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤¬¡¢1st¼Ì¿¿½¸¡ØMARIN¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ÎÌ¤¸ø³«¥«¥Ã¥È¤ò2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Åê¹Æ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö²ã¤ÈÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÆ°¤¤¬Âç¤¤¤¿å¿§¤ª»Ð¤µ¤ó¡×¤È¤¤¤¦¥æ¡¼¥â¥¢¤¢¤Õ¤ì¤ë°ìÊ¸¤¬Åº¤¨¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÁá¤¯¤âÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×Èþ¤¯¤Ó¤ì¡õÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤ÊËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÂæÃæ¤È¹âÍº¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡ÈMarin¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é´õË¾¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤ò·èÄê¡£Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¤Î¼Ì¿¿½¸¤Ï144¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤ëÂç¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¶¥µ»¤Ç¤Ï¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿»Ñ¤ä¡¢¥¢¥¹¥ê¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤Î¶¯¤µ¤È¤Ï¤Þ¤¿°Û¤Ê¤ë°ìÌÌ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¸ø³«¤µ¤ì¤¿Ì¤¼ýÏ¿¥«¥Ã¥È¤â¡¢¤½¤Î¾þ¤é¤Ê¤¤Ì¥ÎÏ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö#ËÜÅÄ¿¿ô¥1st¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö#MARIN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿å¿§¤ª»Ð¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁ´¥Ú¡¼¥¸¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Ö¥¹¥¿¥¤¥ëÈ´·²¡ª¡×Èþ¤¯¤Ó¤ì¡õÈþµÓ¥¹¥é¥ê¤ÊËÜÅÄ¿¿ô¥
¡¡¼Ì¿¿½¸¤ÎÉñÂæ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤ÏÂæÏÑ¤ÎÅÔ»Ô¡¦ÂæÃæ¤È¹âÍº¡£ËÜÅÄ¤Ï¡Ö²ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ÇÌ¾Á°¤â¡ÈMarin¡É¤Ê¤Î¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥·¥Á¥å¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤Ç»£±Æ¤·¤¿¤¤¡×¤È¼«¤é´õË¾¤·¡¢¥í¥±ÃÏ¤ò·èÄê¡£Æî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤Î¶õµ¤´¶¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Î¥¹¥¿¥ë¥¸¥Ã¥¯¤Ê¥à¡¼¥É¤¬Éº¤¦³¹ÊÂ¤ß¤Ç¡¢Èà½÷¤Î¼«Á³ÂÎ¤ÊÉ½¾ð¤ä¤·¤Ê¤ä¤«¤Ê¥Ý¡¼¥¸¥ó¥°¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Ï¡Ö#ËÜÅÄ¿¿ô¥1st¼Ì¿¿½¸¡×¡Ö#MARIN¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¿¥°¤âÅº¤¨¤é¤ì¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¿å¿§¤ª»Ð¤µ¤ó²Ä°¦¤¹¤®¡×¡ÖÁ´¥Ú¡¼¥¸¸«¤¿¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£