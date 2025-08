「jump on the bandwagon」の意味は？直訳すると、楽隊車に飛び乗る...？【1分英会話】

正解は「流行に乗る」でした!

「jump on the bandwagon」の語源は、18世紀のアメリカの政治活動にさかのぼります。

18世紀のアメリカでは、政治家は「bandwagon」=「楽隊車」に乗り、街を巡り、宣伝活動を行っていました。

支援者は楽隊車に乗っている政治家を追いかけるというイメージから、「世のなかの流行・人気のもの」という比喩的な意味で使われるようになったそう。

楽隊車は、パレードで楽隊を乗せて走る、飾りをつけたワゴン車ですよ。

「I jumped on the bandwagon and bought an iPhone.」

(私も流行に乗ってiPhoneを買った。)