¶áÆ£·ò²ð¤¬4¹æ2¥é¥ó¡Ä¡ªº´Çì»á¡Öº¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ª¼êËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡×¡¢ºØÆ£»á¡ÖÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤ÐÉáÄÌ¤Ë¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Ä¡×
¡¡¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤Ï1Æü¡¢³ÚÅ·¤È¤Î»î¹ç¡Ê¤ß¤º¤ÛPayPay¡Ë¤Ë3¡Ý1¤Ç¾¡Íø¡£¶áÆ£·ò²ð¤¬4¹æ2¥é¥ó¤òÊü¤Ä¤Ê¤É¡¢Á´ÂÇÀÊ½ÐÎÝ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¾¡Íø¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£
¡¡½é²ó¤Ë±¦Íã¥¹¥¿¥ó¥É¤Ø¹ë²÷¤Ê2¥é¥ó¤òÊü¤Ã¤¿¶áÆ£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢1ÆüÊüÁ÷¤ÎCS¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ù¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤Îº´Çìµ®¹°»á¤Ï¡Ö¤â¤¦²¿¤ò¸À¤¨¤ÐÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¶áÆ£Áª¼ê¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡¢¤â¤¦²¿¤â°¤¤¤È¤³¤í¤¬Ìµ¤¤¤Ç¤¹¤·¡¢º¸¥Ð¥Ã¥¿¡¼¤Î¤ª¼êËÜ¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÀä»¿¡£
¡¡Æ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿²òÀâ¼Ô¤ÎºØÆ£²í¼ù»á¤Ï¡Ö¶áÆ£¤Ï¤â¤¦ÂÎÄ´¤¬ËüÁ´¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢ÉáÄÌ¤Ë¤³¤Î¤¯¤é¤¤¤ÏÂÇ¤Ä¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÂÎÄ´¤È¤«¤Í¡¢¤¢¤È²ø²æ¤¬Ìµ¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¡ù¶¨ÎÏ¡§¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥ÓONE¡Ø¥×¥íÌîµå¥Ë¥å¡¼¥¹2025¡Ù