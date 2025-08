【モデルプレス=2025/08/02】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月1日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.06が配信され、SKY-HIのアドバイスで参加者に変化が訪れる場面があった。

◆SKY-HI、参加者にアドバイス

◆BE:FIRST&MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」

Ep.05に続き、3次審査を突破した20人が挑む4人1組のクリエイティブ審査を映した今回。「スキルを見せに行く瞬間が目についてしまう時がある」「5歳になったつもりでパフォーマンスしてほしい」とSKY-HIから素の自分でパフォーマンスするということが課題だと伝えられていたteam CのYUTA(ユウタ)は、仮レコーディングでもSKY-HIから「(歌の一部分を)単純に抜くというよりは少しぶっきらぼうに歌う」「素っぽい部分が増えれば増えるほど今膨らませているところが立ってくる」と指導を受ける。このアドバイスによりすぐにコツを掴み「今脱皮しようとしてる瞬間だ」とSKY-HIから絶賛されたYUTAは「改めてRECで歌と一緒に言っていただくと『こういうことなんだ』っていうのがめちゃくちゃ分かりやすくて」と手応えを覚えた。さらに、真面目で謙虚な性格がゆえ不安げな表情が拭いきれず、3次審査後には「100回はみ出てみてもらえると嬉しい」とも言われていたTAICHI(タイチ)には、SKY-HIが「世界観に連れて行かれる」「人柄が声に乗っていてそれがめっちゃ良い」と歌声を絶賛した一方で「10%、20%くらいナルシシズムというか、自分の歌詞に酔うとか自分の歌声に酔うとかが10%、20%は入ったほうがいいね」とアドバイス。「TAICHIと1番付き合い長いのTAICHIだからさ、TAICHIがTAICHIの大ファンになってあげてほしいな」と自分のスキルや実力に自信を持ってほしいと力強く訴えていた。この言葉を受け、TAICHIは「言葉をいただいてだいぶ軽くなったというか、自分の声に対する考え方とかが変わった感覚が自分の中であります」と変化を感じていた。BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】