来週の主な予定 自民両院議員総会と日銀7月主な意見 実質賃金に英中銀 中国貿易収支 来週の主な予定 自民両院議員総会と日銀7月主な意見 実質賃金に英中銀 中国貿易収支

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来週の主な予定 自民両院議員総会と日銀7月主な意見 実質賃金に英中銀 中国貿易収支



・日銀7月主な意見 物価見通し引き上げも植田総裁がタカ派ではなく円安、ドル円150円突破

・自民両院議員総会 石破首相の早期退陣求める声、要件満たせば臨時総裁選実施が可能に

・英中銀政策金利 労働市場軟化・賃金伸び鈍化で利下げ確実か、ベイリー総裁会見も

・日本実質賃金 6カ月連続減もマイナス幅は縮小か、年後半にプラスに転じる可能性

・中国貿易収支 7月も輸出堅調か、米中関税休戦と米国以外の海外市場で需要が拡大



4日（月）

衆議院予算委員会集中審議

スイス消費者物価指数（7月）

米製造業新規受注（6月）

米上院1カ月にわたる夏季休会に入る（9日1日まで）



5日（火）

日銀議事録（6月16日-17日開催分）

日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）

中国財新非製造業PMI（7月）

米貿易収支（6月）

米非製造業PMI確報値（7月）

米ISM非製造業景気指数（7月）

米3年債入札（580億ドル）



6日（水）

NZ雇用統計（第2四半期）

日本実質賃金（6月）

クックFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）

米10年債入札（420億ドル）



7日（木）

日本30年利付国債入札（7000億円程度）

中国貿易収支（7月）

中国外貨準備高（7月）

NZ中銀インフレ予想（第3四半期）

ECB経済報告

英中銀政策金利、金融政策報告、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）

英DMPインフレ調査（7月）

米NY連銀インフレ期待（7月）

米新規失業保険申請件数（2日終了週）

米非農業部門労働生産性指数（第2四半期）

レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演

ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）

米30年債入札（250億ドル）



8日（金）

自民両院議員総会

日銀主な意見（7月30日-31日開催分）

日本家計支出（6月）

日本貿易収支（6月）

カナダ雇用統計（7月）

ムサレム・セントルイス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）



9日（土）

中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）

ボウマンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）



※予定は変更することがあります

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