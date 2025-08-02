来週の主な予定 自民両院議員総会と日銀7月主な意見 実質賃金に英中銀 中国貿易収支
来週の主な予定 自民両院議員総会と日銀7月主な意見 実質賃金に英中銀 中国貿易収支
・日銀7月主な意見 物価見通し引き上げも植田総裁がタカ派ではなく円安、ドル円150円突破
・自民両院議員総会 石破首相の早期退陣求める声、要件満たせば臨時総裁選実施が可能に
・英中銀政策金利 労働市場軟化・賃金伸び鈍化で利下げ確実か、ベイリー総裁会見も
・日本実質賃金 6カ月連続減もマイナス幅は縮小か、年後半にプラスに転じる可能性
・中国貿易収支 7月も輸出堅調か、米中関税休戦と米国以外の海外市場で需要が拡大
4日（月）
衆議院予算委員会集中審議
スイス消費者物価指数（7月）
米製造業新規受注（6月）
米上院1カ月にわたる夏季休会に入る（9日1日まで）
5日（火）
日銀議事録（6月16日-17日開催分）
日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
中国財新非製造業PMI（7月）
米貿易収支（6月）
米非製造業PMI確報値（7月）
米ISM非製造業景気指数（7月）
米3年債入札（580億ドル）
6日（水）
NZ雇用統計（第2四半期）
日本実質賃金（6月）
クックFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
7日（木）
日本30年利付国債入札（7000億円程度）
中国貿易収支（7月）
中国外貨準備高（7月）
NZ中銀インフレ予想（第3四半期）
ECB経済報告
英中銀政策金利、金融政策報告、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）
英DMPインフレ調査（7月）
米NY連銀インフレ期待（7月）
米新規失業保険申請件数（2日終了週）
米非農業部門労働生産性指数（第2四半期）
レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
米30年債入札（250億ドル）
8日（金）
自民両院議員総会
日銀主な意見（7月30日-31日開催分）
日本家計支出（6月）
日本貿易収支（6月）
カナダ雇用統計（7月）
ムサレム・セントルイス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
9日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）
ボウマンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
※予定は変更することがあります
・日銀7月主な意見 物価見通し引き上げも植田総裁がタカ派ではなく円安、ドル円150円突破
・自民両院議員総会 石破首相の早期退陣求める声、要件満たせば臨時総裁選実施が可能に
・英中銀政策金利 労働市場軟化・賃金伸び鈍化で利下げ確実か、ベイリー総裁会見も
・日本実質賃金 6カ月連続減もマイナス幅は縮小か、年後半にプラスに転じる可能性
・中国貿易収支 7月も輸出堅調か、米中関税休戦と米国以外の海外市場で需要が拡大
4日（月）
衆議院予算委員会集中審議
スイス消費者物価指数（7月）
米製造業新規受注（6月）
米上院1カ月にわたる夏季休会に入る（9日1日まで）
5日（火）
日銀議事録（6月16日-17日開催分）
日本10年利付国債入札（2兆6000億円程度）
中国財新非製造業PMI（7月）
米貿易収支（6月）
米非製造業PMI確報値（7月）
米ISM非製造業景気指数（7月）
米3年債入札（580億ドル）
6日（水）
NZ雇用統計（第2四半期）
日本実質賃金（6月）
クックFRB理事、コリンズ・ボストン連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
米10年債入札（420億ドル）
7日（木）
日本30年利付国債入札（7000億円程度）
中国貿易収支（7月）
中国外貨準備高（7月）
NZ中銀インフレ予想（第3四半期）
ECB経済報告
英中銀政策金利、金融政策報告、ベイリー英中銀総裁記者会見（スーパーサーズデー）
英DMPインフレ調査（7月）
米NY連銀インフレ期待（7月）
米新規失業保険申請件数（2日終了週）
米非農業部門労働生産性指数（第2四半期）
レーン・フィンランド中銀総裁、イベント講演
ボスティック・アトランタ連銀総裁、金融政策に関する討論会参加（質疑応答あり）
米30年債入札（250億ドル）
8日（金）
自民両院議員総会
日銀主な意見（7月30日-31日開催分）
日本家計支出（6月）
日本貿易収支（6月）
カナダ雇用統計（7月）
ムサレム・セントルイス連銀総裁、討論会参加（質疑応答あり）
9日（土）
中国消費者物価指数・生産者物価指数（7月）
ボウマンFRB副議長、イベント講演（質疑応答あり）
※予定は変更することがあります