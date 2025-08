【モデルプレス=2025/08/02】アーティスト/プロデューサーとして活動するSKY-HIがCEOを務めるマネジメント/レーベル・BMSGが開催する、BE:FIRSTやMAZZELに続く3組目のボーイズグループ結成へ向けたオーディション『THE LAST PIECE』。8月1日、BMSG公式YouTubeチャンネルにてEp.06が配信され、4次審査を通過した参加者が一部発表された。

◆「THE LAST PIECE」7人の4次審査通過者決定

◆4次審査通過者一覧(8月1日時点)

◆クリエイティブ審査チーム一覧

◆BE:FIRST&MAZZELに続く新オーディション「THE LAST PIECE」

Ep.05に続き、3次審査を突破した20人が挑む4人1組のクリエイティブ審査を映した今回。RUI(ルイ)、YUTA(ユウタ)、TAICHI(タイチ)、COTA(コタ)からなるteam C、ISANA(イサナ)、KANON(カノン)、REN(レン)、HAL(ハル)からなるteam Eのクリエイティブやパフォーマンスが繰り広げられ、5次審査に進出する参加者が一部発表された。SKY-HIが「今だとまだ型にはめることになっちゃう」「今想像しうるところに自分を収めてほしくない」「デビューしたいとかデビューするためにはっていうところから1回離れたほうがいい」など様々な理由でメンバーを選んでいった決定会議を経て、パフォーマンス翌日、参加者20人全員が再び集まった。審査を通過するのは14人。呼ぶ順番は基本的にはランダムだと話したが「1番に名前を呼ばせてほしいなと思っている候補者がいます」と前置き、SKY-HIが最初に名前を呼んだのはTAIKI(タイキ)。「クリエイティブに優劣はないので、順位をつけるつもりは本当になかったんですけど、あれを観るとさすがに言わせてもらいたいです。あなたがNo.1でした」と絶賛した。さらに、KEI(ケイ)、GOICHI(ゴイチ)、TAICHI(タイチ)、KANON(カノン)、YUTA(ユウタ)、ADAM(アダム)の名前が呼ばれた。次回残り7人の通過者が明らかとなる。TAIKI(タイキ)KEI(ケイ)GOICHI(ゴイチ)TAICHI(タイチ)KANON(カノン)YUTA(ユウタ)ADAM(アダム)<team A>KEITO(ケイト)・GOICHI(ゴイチ)・KANTA(カンタ)・SHO(ショウ)<team B>KAIRI(カイリ)・KEI(ケイ)・ADAM(アダム)・AOI(アオイ)<team C>TAICHI(タイチ)・COTA(コタ)・RUI(ルイ)・YUTA(ユウタ)<team D>YU(ユウ)・TAIKI(タイキ)・RYOTO(リョウト)・RAIKI(ライキ)<team E>ISANA(イサナ)・KANON(カノン)・REN(レン)・HAL(ハル)BE:FIRST誕生の「THE FIRST」、MAZZEL誕生の「MISSIONx2」、そしてHANA誕生のガールズグループオーディション「No No Girls」。音楽業界に大きな話題と新たなムーブメントを生み出しているBMSGが、TBSとタッグを組み、新たに世界に羽ばたくボーイズグループを誕生させる。本オーディションはBMSG公式YouTubeチャンネルで毎週金曜20時から配信されるほか、「本編」配信に先駆けて、TBS系情報番組「THE TIME,」(毎週月〜金曜あさ5時20分〜)の番組内「THE LAST PIECE」コーナーにて、オーディションの最新情報が毎週金曜日に放送されている。さらに、7月3日深夜0時59分からは毎週木曜日に、今回のオーディションを通して「夢の見方」を考えていく、森三中・大島美幸をMCに迎えた公式応援番組「THE LAST PIECE ホームルーム」がTBSにて放送となる。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】