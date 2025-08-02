Î¤ºê»á¡Ö¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¡×µð¿Í¡¦¿¹ÅÄ¡¢µÆÃÏ¤òÉ¾²Á
¡ü µð¿Í 2 ¡Ý 7 DeNA ¡û
¡ã14²óÀï¡¦Åìµþ¥É¡¼¥à¡ä
¡¡1Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼ µð¿Í¡ÝDeNA¡Ù¤Ç²òÀâ¤òÌ³¤á¤¿Î¤ºêÃÒÌé»á¤¬¡¢¥ê¥ê¡¼¥Õ¤ÇÅÐÈÄ¤·¤¿µð¿Í¤Î¿¹ÅÄ½ÙºÈ¡¢µÆÃÏÂçµ©¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£
¡¡Á°Æü¥×¥í½éÅÐÈÄ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¿¹ÅÄ¤ÏÀèÈ¯¡¦»³粼°Ë¿¥¤Î¸å¤ò¼õ¤±¤Æ¡¢2¡Ý6¤Î5²óÆó»àÆó¡¢»°ÎÝ¤Î¾ìÌÌ¤ÇÅÐÈÄ¤¹¤ë¤È¡¢1²ó2/3¤òÅê¤²Ìµ¼ºÅÀ¡£7²ó¤«¤éÅÐÈÄ¤·¤¿µÆÃÏ¤Ï7²ó¡¢8²ó¤ò´í¤Ê¤²¤Ê¤¯3¿Í¤ÇÊÒÉÕ¤±¤ë¤È¡¢3¥¤¥Ë¥ó¥°ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤¿9²ó¤Ï¼ººöÍí¤ß¤Ç¼ºÅÀ¤·¤¿¤¬¡¢3²ó¤ò2Èï°ÂÂÇ¡¢6Ã¥»°¿¶¡¢1¼ºÅÀ¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡Î¤ºê»á¤Ï¡Ö²õ¤ì¤½¤¦¤Ê»î¹çÅ¸³«¤òÆ§¤óÄ¥¤Ã¤Æ¡¢½ªÈ×¤¤¤¤¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¤ò¤·¤Æ¥ê¥º¥à¤òºî¤Ã¤¿¤Î¤Ï¤è¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÉ¾²Á¤·¤¿¡£
¡¡°ìÊý¤Ç¡¢Î¤ºê»á¤Ï¡Ö°ú¤Äù¤á¤¿»î¹ç¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¹¶·â¿Ø¤¬´üÂÔ¤Ë±þ¤¨¤é¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È¤³¤í¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£ÀèÆ¬¤¬½Ð¤ë¤±¤É¤â¡¢¸å¤¬Â³¤«¤Ê¤¤¡£ÅÀº¹¤¬¤¢¤ë¤«¤é¥µ¥¤¥ó¤Ê¤ÉÀïÎ¬¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤«¤éÂÇ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤·¤«¤Ê¤¤Ãæ¤ÇÏ¢ÂÇ¤¬Â³¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤¬ÄË¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¤ÈÂÇÀþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÝÂê¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ê¥Ë¥Ã¥Ý¥óÊüÁ÷¥·¥ç¥¦¥¢¥Ã¥×¥Ê¥¤¥¿¡¼¡Ë