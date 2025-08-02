¡ÖÆÁÀî²È¤ÎËöêã¡×¥®¥ã¥ë·Ý¿Í¤¬àÈþµð¿¬áÂç¸ø³«¡¢¥¸¡¼¥ó¥º±Û¤·¤Ë¿§µ¤ÇúÈ¯¡Ö¤á¤Ç¤Æ¡¼¡×¡Ö¥º¥É¥ó¡×
¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡¢¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¤Î¿®»Ò¡Ê33¡Ë¤¬2Æü¤Þ¤Ç¤Ë¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÎX¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ËÅÐ¾ì¡£¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¿®»Ò¤Ïº£·î1Æü¤Ë33ºÐ¤ÎÃÂÀ¸Æü¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ÏÀÖ´Ý¤Î³¨Ê¸»ú¤Ç¡Ö½Ë¡×¤È1Ê¸»ú¤À¤±Åê¹Æ¡£¿®»Ò¤¬¥Ö¡¼¥Ä¤Ë¥¸¡¼¥ó¥º»Ñ¤Ç¹ø¤òÀÞ¤ê¶Ê¤²¤Æ¿¶¤ê¸þ¤¯¥Ð¥Ã¥¯¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£Èþ¿¬¤ò¶¯Ä´¤¹¤ë¼Ì¿¿¤À¤Ã¤¿¡£
¿®»Ò¤Î¼Ì¿¿¤ËÂÐ¤·¡Ö¤¤¤¤¥±¥Ä¤·¤Æ¤ó¤Ê¤¢¡¡¥º¥É¥ó¤È¹Ô¤¤¿¤¤¤Í¡×¡ÖºÚ¡¹½ï¥Ý¡¼¥º¡×¡Ö¤³¤ê¤ã¡¢¤á¤Ç¤Æ¡¼¤ï¡×¡Ö¤Ê¤ó¤À¤í¡©¥à¥é¥à¥é¤¹¤ë¡×¤Ê¤É¤È½ñ¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¿®»Ò¤Ï¤¹¤¬¤Á¤ã¤óºÇ¹âNo.1¡¢¶â»Ò¤¤ç¤ó¤Á¤£¤È¤È¤â¤ËÃË½÷º®¹ç¤ª¾Ð¤¤¥È¥ê¥ª¡Ö¤Ñ¡¼¤Æ¤£¡¼¤Á¤ã¤ó¡×¤ò2021Ç¯4·î¤Ë·ëÀ®¡£¥Ä¥Ã¥³¥ßÃ´Åö¤Î¥Á¥ã¥éÃË¤Ë¥®¥ã¥ë2¿Í¤¬¥Ü¥±¤Þ¤¯¤ë¡£¿®»Ò¤Ï20Ç¯7·î¤Ë·ëº§¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢É×¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¥¸¡¼¥¶¥¹¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¿®»Ò¤Ï²áµî¤Î½Ð±é¥Æ¥ì¥ÓÈÖÁÈ¤Ç¡ÖÆÁÀî²È¤ÎËöêã¡Ê¤Þ¤Ä¤¨¤¤¡Ë¡×¤È¼«¾Î¤·¤Æ¤ª¤ê¡Ö¼Â²È¤Ï33²¯±ß¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£