¡ÖÉñµ¸¤µ¤ó¤Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤µ¤ó¡×㉚½ñÉ¾¡¡¤¬¤ó¤Ð¤ëÍ§¤Î¤¿¤áÂæ½ê¤ËÎ©¤Ã¤Æ
¡¡¤µ¤¢¡¢¤Û¤á¤Þ¤¯¤ë¤¾¡£¥³¥ß¥Ã¥¯Á´»°½½´¬¤¬¤Ä¤¤¤Ë´°·ë¡£¤¹¤ß¤ì¡¢¥¥è¡¢·òÂÀ¤È¤¤¤¦»°¿Í¤ÎÍÄ¤Ê¤¸¤ß¤ÎÏÃ¤Ç¤¢¤ë¡Ê¤³¤Î»°¿Í°Ê³°¤ÎÏÃ¤â¤¤¤¤¤ó¤À¤±¤É¤Í¡Ë¡£ÀÄ¿¹¤«¤é¤¹¤ß¤ì¤È¥¥è¤¬Éñµ¸¡Ê¤Þ¤¤¤³¡Ë¤Ë¤Ê¤ë¤¿¤á¤ËµþÅÔ¤ËÍè¤ë¡£¤¹¤ß¤ì¤ÏÉ´Ç¯¤Ë°ìÅÙ¤Î°ïºà¤È¤µ¤¨¸À¤ï¤ì¤ë¤¬¡¢¥¥è¤Ï¡Ö¤¢¤ó¤¿¤ËÉñµ¸¤Á¤ã¤ó¤Ï¸þ¤¤¤È¤é¤ó¡×¤ÈÁá¡¹¤Ë°úÆ³¤òÅÏ¤µ¤ì¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤éÉñµ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¶¦Æ±À¸³è¤ò¤¹¤ë²°·Á¤Î¤Þ¤«¤Ê¤¤¤ò¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¡£·òÂÀ¤ÏºÃÀÞ¤ò¾è¤ê±Û¤¨¡¢°ìÇ°È¯µ¯¡¢µþÅÔ¤ÎÍÎ¿©²°¤Ç½¤¶È¤ò»Ï¤á¡¢ÎÁÍý¿Í¤È¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¤¹¤ß¤ì¤âÉñµ¸¤È¤·¤ÆÆ¬³Ñ¤ò¸½¤ï¤·¤Æ¤¤¤¯¡£¥¥è¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢¡Ä¡Ä¤º¤Ã¤È¡¢¥¥è¤Î¤Þ¤ó¤Þ¤Ç¤¢¤ë¡£¤È¤¯¤Ë¥É¥é¥Þ¤Ï¤Ê¤¯¡¢À®Ä¹¤¬¸ì¤é¤ì¤ë¤ï¤±¤Ç¤â¤Ê¤¤¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢»°¿Í¤Î¤¦¤ÁÃ¯¤¬¼ç¿Í¸ø¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
¡¡¥¿¥¤¥È¥ë¤ÇÊ¬¤«¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¼çÌò¤Ï¥¥è¤Ç¤¢¤ë¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ÏÅØÎÏ¤ÈºÃÀÞ¤ÈÀ®Ä¹¤ÎÊª¸ì¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¹¤ß¤ì¤ò¤Ï¤¸¤á²°·Á¤ÎÉñµ¸¤¿¤Á¤¬ÅØÎÏ¤·ºÃÀÞ¤·ÌÂ¤¤¿·¤¿¤Ë·è°Õ¤¹¤ëÃæ¤Ç¡¢¥¥è¤ÏÈà½÷¤¿¤Á¤Î¤´ÈÓ¤òºî¤ë¡£¤À¤«¤é¡¢¥¥è¤¬¤´ÈÓ¤òºî¤ë¤È¤³¤í¤¬Âæ»ì¡Ê¤»¤ê¤Õ¡Ë¤â¤Ê¤¯£²¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÉÁ¤«¤ì¤â¤¹¤ë¡£¤ªÅò¤¬Ê¨¤¯¡£ÊñÃú¤Î²»¤¬¤¹¤ë¡£¥¥è¤Î¼ê¤¬Æ°¤¯¡£
¡¡»ä¤Ï¡¢Éñµ¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤«¤ï¤¹µþ¸ÀÍÕ¤â¡¢ÀÄ¿¹¤Î¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Î¸ÀÍÕ¡ÊÆîÉôÊÛ¡©¡Ë¤â¹¥¤¤Ç¡¢Âæ»ì¤â¤¤¤¤´¶¤¸¤À¤·¡¢¤ä¤ê¤È¤ê¤â¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¤Çº¹¤·½Ð¤µ¤ì¤ëÌµ¸À¤Î¥³¥Þ¤¬¤Ê¤ó¤È¤â°¦¡Ê¤¤¤È¡Ë¤ª¤·¤¤¡£¤¿¤Ö¤ó¡¢¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤Æ¤ëÉñµ¸¤¿¤Á¤¬¥¥è¤ÎÎÁÍý¤ä¥¥è¤Î¤¤¤ëÂæ½ê¤ËÂÐ¤·¤ÆÊú¤¯¡¢¼«Ê¬¤ò¥ê¥»¥Ã¥È¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤ò¡¢»ä¼«¿È¤â¼õ¤±¼è¤ë¤«¤é¤À¤í¤¦¡£¤½¤ì¤Ç¤Í¡¢¤Ä¤¤¤Í¡¢¤¦¤ë¤¦¤ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇ½ª´¬¡¢Èá¤·¤ß¤òÞú¡Ê¤Ë¤¸¡Ë¤Þ¤»¤¿´õË¾¤ÎÃæ¤ÇËë¤òÊÄ¤¸¤ë¡£ºÇ¸å¤Î°ì¸À¤¬È¯¤»¤é¤ì¤ëÁ°¡¢15¥Ú¡¼¥¸¤ËµÚ¤ÖÌµ¸À¤Î¥³¥Þ¤¬Â³¤¯¡£¤³¤³¤òÌ£¤ï¤¤¤¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤ä¤Ï¤êÂè°ì´¬¤«¤éÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¡£
¡¡¤Þ¤À¤Û¤á¤¿¤ê¤Ê¤¤¡£¤À¤±¤É¡¢ÉÔËþ¤â¤¢¤ë¡£½ª¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤Û¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡þ
¤³¤ä¤Þ¡¦¤¢¤¤¤³¡¡ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£Ì¡²è²È¡£ËÜºî¤Ï2016Ç¯¤«¤é½µ´©¾¯Ç¯¥µ¥ó¥Ç¡¼¤ÇÏ¢ºÜ¡£¥¢¥Ë¥á²½¡¢¼Â¼Ì¥É¥é¥Þ²½¤â¤µ¤ì¤¿¡£