【仮想通貨の闇】同一集団がプレセールを乱発か…プレスリリースの「買い煽り」への警告

怪しいプレセールを乱発

世界で初めてビットコインを使って行われた商取引は、2010年5月22日に行われたラズロ・ハニエツ氏によるピザの購入ということは有名な話だ。それ以降、5月22日は「ピザデー」と呼ばれており、多くの海外の仮想通貨取引所ではピザデーを祝うキャンペーンが行われている。

ハニエツ氏は1万ビットコインでピザ2枚を買った。現在の1ビットコイン価格は日本円にして1500万円を超えているから、現在の価値に直すと1500億円でピザ2枚を買ったことになる。

当時のビットコインは世間からの注目をまったく集めていなかった。だからこそ、「当時10枚でも20枚でも買っておけば、今頃は……」と夢想してしまうのは私だけではないだろう。当時のビットコインに限らず、イーサリアムやドージコイン、リップル、ソラナといった有名銘柄は、誕生直後に少しでも購入しておけば莫大な利益が出たのは間違いない。まあ、誰からも目を向けられていないタイミングで仮想通貨を買うことは、簡単そうに見えて非常に困難なことだ。

では、どうすればだれからも注目されない仮想通貨を買えるのか。現在も多くの仮想通貨が産まれており、将来的に何百倍、何千倍の価値を持つものも中にはあるだろう。

そうした上場前の仮想通貨を入手する方法のひとつが「プレセール」である。プレセールとは、新しい仮想通貨プロジェクトが一般公開前に、仮想通貨を割引価格で販売する仕組みのことだ。投資家は通常よりも安い価格でトークンを購入できる機会を得られるため、上場後に価格が上がれば大きな利益を得られる。

しかし最近、同一運営と思わしき集団による怪しいプレセールを乱発する業者が目立つようになってきた。

具体例を挙げると、「Solaxy」「mind of pepe」「meme index」「BTC Bull」「Crypto ALL STARS」「Solanex」などのプロジェクトだ。

なぜ私がこれらのプロジェクトを「怪しい」というのか、具体的に紹介していこう。

これらのプロジェクトは、表面上はプロジェクト同士のつながりなどは疑われていないものの、共通点が非常に多くある。そのため、同一運営によるプロジェクトである可能性がきわめて高い。

1:プレセールページの構造がほぼ同じ

これらのプロジェクトは、プレセールページでうたっている技術的特色やホームページに使われている画像や色合い、フォントなどは異なるものの、そのすべてに「ステーキング(仮想通貨を預け入れることで、報酬として仮想通貨が受け取れる仕組み)」「概要」「トークノミクス」「ロードマップ」「よくある質問」の5ページが含まれる。また、「早く購入したほうが得だ」ということを強調するために、プレセール時のレートが時間の経過によって減衰していくことをカウントダウンで表す構造(つまり、「早く買った方が得だ」と購入を急かす仕組み)で同じである。

2:ホワイトペーパーの内容がほぼ同じ

ホワイトペーパーとは、その仮想通貨プロジェクトに関する詳細な情報が記載された公開文書のことだ。プロジェクトの目的や技術的な詳細、ビジネスモデル、トークンに関する情報などが含まれており、投資判断の材料になるものだが、内容を見てみると共通している箇所が非常に多くある。

たとえば「solaxy」と「mind of pepe」のホワイトペーパーを比較してみると、Solaxyの発行主体 Solaxy Tech Ltd. と、MIND of Pepeの発行主体 Elvara Labs Ltd. は、どちらも 「Quijano Chambers, P.O. Box 3159, Road Town, Virgin Islands(British)」 を本社所在地として記載している。ここは法人登記や私書箱サービスに使われるバーチャルオフィスで、同じ住所を複数法人が共有していても不思議ではない。だが「偶然同じ建物」というレベルではなく、部屋番号も郵便箱番号も一字一句同じとなると話は別だ。これだけで即座に同一運営と決まるわけではないが、少なくとも両社のバックオフィスやリーガル周りを請け負う仲介業者がまったく同じであることは確定する。

販売スキームが酷似している

また、両ホワイトペーパーの最後に置かれた「リスクと免責」には、次の文言がそっくりそのまま登場する。

・「Any such offer or solicitation can be made only by means of a prospectus or other offer documents pursuant to the applicable national law.」(本ホワイトペーパー自体は、法的に定められた正式な募集や勧誘に該当しない。もしトークンや持分を公に販売・勧誘するのであれば、各国の証券・金融関連法に従い、あらかじめ当局に届け出た目論見書または同等の正式な募集資料を通じて行わなければならない)

「Retail holders have a period of 14 calendar days within which to withdraw from their agreement to purchase crypto-assets without incurring any fees or costs other than blockchain transaction fees〜」(購入者は、ブロックチェーン取引手数料以外の手数料やコストを負担することなく、14日以内に暗号資産の購入契約を撤回することができる。)

これらの文言が細部まで1語違わず一致しているため、テンプレートをコピーペーストした痕跡は否定できない。免責条項をテンプレ化すること自体は違法ではないが、事業内容の説明まで似通っているため、「同じ開発チームが案件名だけ入れ替えて実体のない仮想通貨を量産しているのではないか」という疑念が浮かび上がる。

また、「14日間のクーリングオフが可能」との記載があるが、問い合わせ窓口はどこにも存在せず、クーリングオフを申し入れることは事実上できない。

3:販売スキームが判で押したように酷似している

これらのプロジェクトは、ホワイトペーパーだけではなく販売スキームまでほぼ同一のものとなっている。具体的には、

・プレセール段階からステーキングを受付けており、年利300%を超える報酬を提示

・トークン生成イベント(TGE)後に取引所へ同時上場と宣言

・受取可能時期やアンステーキング解禁日は「TGEの7日後」

・推奨するウォレット(財布)がBest Wallet

・ステーキングした通貨は、上場1週間後まで引き出しが不可能

という点が共通している。ここまで細部が一致すると、もはや偶然では説明できない。ホワイトペーパーは本来、技術仕様や開発ロードマップの違いが色濃く反映されるはずだが、免責と販売手順のページが最も充実し、技術解説は抽象的という共通点もある。

4:大量のプレスリリースで「買い煽り」を行う

これらのプロジェクトは、「PR TIMES」や「ICO BENCH」「Bitcoinist」「99Bitcoins」のようなサイトで大量のPR記事を量産してセールスページへ誘導を行う。その手口が、「何らかの仮想通貨ニュースを見出しに入れ、最終的にセールスページへと誘導する」というもの。

たとえば2025年2月23日には「コインベースCEO、ミームコインを評価|注目の新興銘柄4選」という記事がICO BENCHから発表されている。

記事の内容は仮想通貨プラットフォームであるコインベースのCEO、ブライアン・アームストロング氏がミームコイン(流行ネタやジョークを基に作られた仮想通貨のこと)を「時間が立てばより価値のあるものに変わる可能性がある」と評価したことに触れたのちに「そこで今回は、こうした市場の動きを踏まえ、今後の展開が期待される新興ミームコイン4銘柄を紹介する」と続け、BTC BullやMind of pepeを「今後の成長が見込める」と発表する記事になっている。

これはよく読めば「ブライアン・アームストロング氏がBTC BullやMind of pepeを評価したわけではない」とわかる記事だが、見出しと構成的にそのようにミスリードさせる意図が透けて見える。

口コミの確認が困難すぎる……

同様に、「トランプ大統領夫妻が就任式前にソラナ基盤のミームコインを発表し、ネットワーク混雑が発生。それを解決するのがSolaxyだ」「DeepSeekが高度な大規模言語モデルを発表し、AI関連株が暴落した。資金は安全な避難先としてMind of Pepeのプレセールに流入している」というように、実際には裏付けのない理論を展開して強引にプレセールへ誘導する記事もみられる。

こうした記事では「X日でYY万ドル達成」などの販売実績に関する数字が並ぶが、具体的なトランザクションハッシュやウォレット残高が公開されていない。ブロックチェーンは送金履歴が誰でも検証できるのが最大の特徴のはずだが、公開アドレスが示されず自己申告だけなら、実態は確かめようがないし、極端な話をすればそれが嘘だとしても確かめる方法はない。

こうした記事が大量に乱発されることにより、これらのプロジェクトに関する中立な口コミや意見を確認することは非常に困難となっている。

また、記事の執筆者の名前を検索してみても、このプレスリリース以外で記事を発信した形跡が一切なく、プロフィール写真も同様に他媒体では一切確認できない。つまり、買い煽りを行うために作られた架空人物である可能性も否定できない。YouTubeチャンネルにも技術的な検証を行わないまま、謳い文句だけを鵜呑みにしてプッシュをする動画も大量に上がっている。証拠はないものの、これも運営側が投資家を嵌め込むために仕込んだチャンネルであることは否定できない。

これらの点から、都合のよい点だけをプッシュしてコインを買わせようとする、信用に値しないプロジェクトだと私は判断している。

ここまで、これらのプロジェクトが同一運営によって展開されている可能性を指摘したが、複数プロジェクトを運営していること自体は問題ではない。しかしながら、これら仮想通貨プロジェクトでは上場後にうたっている機能が実装されないまま放置される可能性がある。

たとえば、既に上場を果たしたSolaxyの販売ページでは「テストネット」というページで統計を見ることができる。そして、その中の「Transaction Count」という項目は累計で承認されたトランザクション数、つまりSolaxyを使ってどれだけの取引が行われたかを示す項目がある。

このトランザクション数はページを表示したときに「999,920」からスタートするのだが、表示直後に端末をインターネットから切断してもカウントが上がっていき、「1,000,160」でカウントは止まる。また、別端末からこのテストネットを表示しても「999,920」から「1,000,160」までのカウントアップしか行われない(2025年7月14日現在)。

つまり、実際にはSolaxyを使った取引が行われていないにもかからず、活発に使用されているかのように見せかけるための偽装表示が行われているということで、仮想通貨プロジェクトとして実態があるかどうかは極めて怪しい。SNS上ではSolaxyへの投資を検討する人も見られるが、「偽装表示を行うようなプロジェクトに投資をするのか?」と問いかけたい。

そして、これらプレセールで仮想通貨を購入してしまうと、二次被害が発生する可能性も高まる。公式Xアカウントの投稿はどのプロジェクトでも共通しており、画像1枚だけを投稿して質問や問い合わせには一切答えないという対応をとる。Telegramアカウントも同様で、購入ページへの案内メッセージが延々投稿され、サポートの窓口は存在しない。

窓口が存在しないため、Xアカウントへ「支払いをしたのに購入した通貨が反映されない」「購入時にエラーが発生した」などの投稿を行うと、大量の「偽サポート」が「私の言う通りにすれば、問題は解決します」とメッセージやリプライを送ってきて、さらに金品をだまし取ろうとする。ひどい例では、1つの問い合わせに200件以上の詐欺師がリプライを送っている例もあった。

これはつまり、詐欺師たちが「この仮想通貨を買うやつは、騙されやすいカモである」と認知しているということで、これこそがプロジェクトの信ぴょう性を裏付けているのかもしれない。

こうした一連の流れの中で私が最も恐ろしいと考えるのが、これらのプロジェクトは大量のPR記事や、裏付けの怪しい動画によって正確な口コミを確認することが非常に困難な点だ。「投資の前には情報を集める」というのは常識だが、今後は「あまりに都合がよすぎる場合、嵌め込まれているかもしれない」と感じるような嗅覚を養う必要があるといえるだろう。

