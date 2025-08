俳優の竹内涼真(32)が、8月1日までに自身のインスタグラムを更新。近影ショットを公開した“場所”が話題を集めている。竹内は投稿で「I want to fill my life with the things I love」「What are you all into!?」「みんなはなにに夢中になのさ!?」と呼びかけ。駅のホームとみられる場所で、帽子なし&ラフな雰囲気で歩く“変装なし”のオフショットを公開した。この投稿に「こんな普通に駅にいるの?」「え?まさかの」「すれ違ったり…しないよねぇ」「どこの駅ですか?ばったり遭遇してみたいなぁ(笑)」など、思わぬ場所での写真に驚きの声が続出。爽やかな表情に「えぐいびじゅ」「何より自然体がとても素敵です」「まじでイケメンすぎる」という声も寄せられた。