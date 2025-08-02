¡ÚÂ®Êó¡Û´Ø±ÛÆ»²¼¤ê Ï»ÆüÄ®IC～µû¾ÂIC ÄÌ¹Ô»ß¤á ¥È¥ìー¥éー¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬Íí¤à»ö¸Î ÃËÀ1¿Í¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¡Ú¿·³ã¡Û
2ÆüÌ¤ÌÀ¡¢¿·³ã¸©µû¾Â»Ô¤Î´Ø±ÛÆ»¤Ç¥È¥ìー¥éー¤È¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥È¥ìー¥éー¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÏ»ÆüÄ®IC¤Èµû¾ÂIC¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µû¾Â»Ô¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÂç±º¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥ìー¥éー¤È¡¢ÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¤Ë½»¤à25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥È¥ìー¥éー¤Î56ºÐÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐÃËÀ¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÏ»ÆüÄ®IC¤Èµû¾ÂIC¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¸áÁ°7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç²ò½ü¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ö¸Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢µû¾Â»Ô¤Î´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÂç±º¥È¥ó¥Í¥ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È2Æü¸áÁ°3»þ40Ê¬¤´¤í¡¢¿·³ã»ÔÀ¾¶è¤Ë½»¤à56ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¥È¥ìー¥éー¤È¡¢ÅìµþÅÔÆüÌî»Ô¤Ë½»¤à25ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¥È¥ìー¥éー¤Î56ºÐÃËÀ¤¬ÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£¾èÍÑ¼Ö¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿25ºÐÃËÀ¤È¡¢¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿20Âå¤Î½÷À¤âÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°Õ¼±¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
»ö¸Î¤Î±Æ¶Á¤Ç¡¢´Ø±ÛÆ»²¼¤êÀþ¤ÎÏ»ÆüÄ®IC¤Èµû¾ÂIC¤Î´Ö¤¬ÄÌ¹Ô»ß¤á¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢NEXCOÅìÆüËÜ¤Ï¸áÁ°7»þ¤Î»þÅÀ¤Ç²ò½ü¤Î¸«¹þ¤ß¤ÏÌ¤Äê¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£