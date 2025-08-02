◇米女子プロゴルフツアー　メジャー最終戦　ＡＩＧ全英女子オープン　第２日（１日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ＝６７４８ヤード、パー７２）

　第２ラウンドが行われ、３位で出た山下美夢有（花王）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。

　首位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算８アンダーの２位。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は９１位で出て６８と伸ばし、通算２アンダーで１０位に浮上した。

　岩井明愛（あきえ、ホンダ）、吉田優利（エプソン）、勝みなみ（明治安田）、古江彩佳（富士通）、西郷真央（島津製作所）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）はいずれも通算１オーバーの３５位で決勝ラウンドに進んだ。

　１９年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は７２で通算３オーバーの７２位、初日首位の岡山絵里（ニトリ）は８１で通算４オーバーの８４位で予選落ちした。

　◆日本勢の第２日成績

１位　−１１　山下美夢有

２位　−８　竹田麗央

１０位　−２　畑岡奈紗

３５位　＋１　岩井明愛、吉田優利、勝みなみ、古江彩佳、西郷真央、岩井千怜

〜〜以下予選落ち〜〜

７２位　＋３　渋野日向子

８４位　＋４　高橋彩華、岡山絵里

９３位　＋５　神谷そら

１０２位　＋６　佐久間朱莉、桑木志帆

１０６位　＋７　馬場咲希

１４１位　＋１３　笹生優花