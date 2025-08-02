山下美夢有が首位、竹田麗央が２位 渋野日向子７２位、岡山絵里８４位で予選落ち 全英女子ＯＰ第２日
◇米女子プロゴルフツアー メジャー最終戦 ＡＩＧ全英女子オープン 第２日（１日、ウェールズ・ロイヤルポースコールＧＣ＝６７４８ヤード、パー７２）
第２ラウンドが行われ、３位で出た山下美夢有（花王）が７バーディー、ボギーなしの６５をマークし、通算１１アンダーで単独首位に浮上した。
首位から出た竹田麗央（ヤマエグループＨＤ）は１イーグル、３バーディー、２ボギーの６９で回り、通算８アンダーの２位。畑岡奈紗（アビームコンサルティング）は９１位で出て６８と伸ばし、通算２アンダーで１０位に浮上した。
岩井明愛（あきえ、ホンダ）、吉田優利（エプソン）、勝みなみ（明治安田）、古江彩佳（富士通）、西郷真央（島津製作所）、岩井千怜（ちさと、ホンダ）はいずれも通算１オーバーの３５位で決勝ラウンドに進んだ。
１９年大会覇者の渋野日向子（サントリー）は７２で通算３オーバーの７２位、初日首位の岡山絵里（ニトリ）は８１で通算４オーバーの８４位で予選落ちした。
◆日本勢の第２日成績
１位 −１１ 山下美夢有
２位 −８ 竹田麗央
１０位 −２ 畑岡奈紗
３５位 ＋１ 岩井明愛、吉田優利、勝みなみ、古江彩佳、西郷真央、岩井千怜
〜〜以下予選落ち〜〜
７２位 ＋３ 渋野日向子
８４位 ＋４ 高橋彩華、岡山絵里
９３位 ＋５ 神谷そら
１０２位 ＋６ 佐久間朱莉、桑木志帆
１０６位 ＋７ 馬場咲希
１４１位 ＋１３ 笹生優花