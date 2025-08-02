Ãæ¤â³°¤â¡Ö¤Ò¤í¤¯¤Þ¡×¤À¤é¤±¡ª¡¡²Ä°¦¤¹¤®¤ëà¥³¥é¥Ü¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬á¤òÈ¯ÇäÆü¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤Þ¤·¤¿
2025Ç¯8·î1Æü¡¢J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤Ï²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡Ö¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¡×¤ò¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¥¢¥ê¡Û²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Ò¤í¤¯¤Þ¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ò¸«¤ë
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â²Ä°¦¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¡¢³§¤µ¤ó¤Ë¤â¼«Ëý¤·¤¿¤¤¤È»×¤¦¡£
¥¢¥ó¥Æ¥Ê¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×TAU¡×¡ÊÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡Ë¤ÇÈ¯¸«¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó¤â¤ß¤¸¡×¤À¡£
¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ÎÏ·ÊÞ¡Ö¤ä¤Þ¤À²°¡×¡Ê¹Åç¸©ÆûÆü»Ô»Ô¡Ë¤È¡ÖHIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¡×¤Î¡Ö¤Ò¤í¤¯¤Þ¡×¤¬¥³¥é¥Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
È¢¤Ç¤Ï¡¢²«¿§¤¤¤¯¤Þ¡¦¤Ò¤í¤¯¤Þ¤¬¤â¤ß¤¸ñ½Æ¬¤ò¹â¡¹¤È·Ç¤²¤Æ¤¤¤ë¡£
¤«¡¢²Ä°¦¤¤......¡ª²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡ª
Ãæ¤Þ¤Ç²Ä°¦¤¹¤®
¤Ò¤í¤¯¤Þ¤È¤Ï¡¢¡Ö¹Åç¸©¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤ë¤´¤¯ÉáÄÌ¤Î¤¯¤Þ¡×¡£¹Åç¸©¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¿©¤ÙÊª¤¬Âç¹¥¤¤Ç¡¢2023Ç¯9·î¤Ë¹Åç¤Î¤³¤È¤¬¹¥¤¤Ç¤¢¤ì¤ÐÃ¯¤Ç¤â¤Ê¤ì¤ë¡ÖHIT¤Ò¤í¤·¤Þ´Ñ¸÷Âç»È¡×¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£
¹¥Êª¤ÏàÀ¥¸ÍÆâ¤Î¤ª¤¤¤·¤¤¥ì¥â¥óá¤Ç¡¢¿©¤Ù¤¹¤®¤Á¤ã¤Ã¤¿·ë²Ì¡¢ÂÎ¤Î¿§¤äÆ÷¤¤¤Þ¤Ç¥ì¥â¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤Ã¤¿......¤È¤¤¤¦¤«¤ï¤¤¤¤»Ò¤À¡£
X¤äInstagram¤Ê¤É¤ÎSNS¤ÇÆü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤Î¤æ¤ë¤Ã¤È¤·¤¿Ê·°Ïµ¤¤È°¦¤é¤·¤¤»Ñ¤¬Âç¿Íµ¤¡£J¥¿¥¦¥ó¥Í¥Ã¥Èµ¼Ô¤â¡¢Âç¥Õ¥¡¥ó¤À¡£
º£²ó¥²¥Ã¥È¤·¤¿¡Ö¥ì¥â¥ó¤â¤ß¤¸¡×¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ò¤í¤¯¤Þ¤È¡¢¤ä¤Þ¤À²°¤Î¥³¥é¥ÜÂè2ÃÆ¾¦ÉÊ¡£
2024Ç¯12·îÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Âè1ÃÆ¤«¤é¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤¬¤µ¤é¤Ë²Ä°¦¤¯ÂçÊÑ¿È¡£8·î1Æü¤ËÈ¯Çä¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£
²Ä°¦¤¤¤Î¤Ï¡¢¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤Î³°Â¦¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£
³«¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢Ãæ¤Ë¤â¤Ò¤í¤¯¤Þ¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¡ª
¤Ò¤í¤¯¤Þ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¾®¤µ¤¤¤Ò¤í¤¯¤Þ¤Î¡Ö¤Ò¤í¤¯¤Þ¡Ê¾®¡Ë¡×¤ä¤Ò¤í¤¯¤Þ¤¿¤Á¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤è¤¯»÷¤¿¸¤¡×¤âÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¥ì¥â¥ó¤â¤ß¤¸¤Î¸ÄÊñÁõ¤Þ¤Ç¡¢¤Ò¤í¤¯¤Þ»ÅÍÍ¡ª
¹ÅçÌ¾½ê¤ò´Ñ¸÷¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¡£
¤ä¤Þ¤À²°¤Î¸ø¼°X¤Ë¤è¤ë¤È¡¢³¨ÊÁ¤Ï¤Ê¤ó¤È6¼ïÎà¤â¤¢¤ë¤½¤¦¡£
º£²ó¤Ï1¼ïÎàÈï¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢3¼ïÎà¤·¤«Â·¤¨¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¤³¤ì¤ÏÂ·¤¨¤ë¤Þ¤Ç¡¢Çã¤¤Â³¤±¤Á¤ã¤¦¤ä¤Ä¤À......¡ª
¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ì£¤â´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¡£
Çò¤¢¤ó¤ÎÃæ¤Ë¥ì¥â¥ó¥Ô¡¼¥ë¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÁÖ¤ä¤«¤Ç²Æ¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢È¢¤ÎÄì¤Ë¤â¤Ò¤í¤¯¤Þ¤ä¹Åç¤ÎÉ÷·Ê¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤È¤Ë¤«¤¯²Ä°¦¤¤¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÇã¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Æ¤Û¤·¤¤¡£
¼«Ê¬ÍÑ¤Ë¤â¡¢¤ªÅÚ»º¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ê¥³¥é¥Ü¾¦ÉÊ¤Ï¤ä¤Þ¤À²°¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ä¡Ö¤Ò¤í¤·¤Þ¥Ö¥é¥ó¥É¥·¥ç¥Ã¥×TAU¡×Åù¤ÇÈÎÇäÃæ¤À¡£