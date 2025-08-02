ÇÈÎÜ¡¢¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ±¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥·¥ç¡¼¥È¥Ø¥¢¤ËÂçÃÀ¥¤¥á¥Á¥§¥ó¡Ö»÷¹ç¤¤²á¤®¡×¡Ö²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×
½÷Í¥¤ÎÇÈÎÜ¡Ê34¡Ë¤¬1Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£È±¤ò¤Ð¤Ã¤µ¤ê¥«¥Ã¥È¤·¤¿¥¤¥á¥Á¥§¥ó»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
ÇÈÎÜ¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¥É¥é¥Þ»£±Æ¤Ë¸þ¤±¤ÆÈ±¤òÀÚ¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¡Ö¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤ê¤½¤¦¤Ê½ë¤µ¤¬Â³¤¤¤Æ¤Þ¤¹¤¬¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç´èÄ¥¤ë¤¾¡¼¡ª¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤Æ¤Ç¥Ô¡¼¥¹¥µ¥¤¥ó¤ò¤¹¤ë¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤á¤Á¤ã¤á¤Á¤ã»÷¹ç¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÈ±·¿»÷¹ç¤¤²á¤®¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê¥Ø¥¢¡¼¥¹¥¿¥¤¥ë¤â»÷¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÅ¨¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¥·¥ç¡¼¥È¤¬²Ä°¦¤¹¤®¤ë¡×¡Ö¥É¥é¥Þ³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£