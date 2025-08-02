ÂæÉ÷9¹æ¤¬ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤ËºÇÀÜ¶á¤Ø¡¡3ÆüÏ¢Â³¤Ç40¡îÄ¶ 7·î¤ÏµÏ¿Åª½ë¤µ¡õ±«ÉÔÂ¡¡ÇÀ²È¤«¤éÈáÌÄ¡Únews23¡Û
1ÆüÌë¡¢ÆüËÜÎóÅç¤ËÀÜ¶á¤·¤Æ¤¤¤ë¡ÖÂæÉ÷9¹æ¡×¡£ÌÀ¤±Êý¤Ë¤«¤±¤Æ´ØÅì¤ËºÇ¤âÀÜ¶á¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤ËÀéÍÕ¤ä°ñ¾ë¤ÏË½É÷°è¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢·ÙÊóµé¤Î±«¤äÉ÷¤È¤Ê¤ë¤ª¤½¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
1Æü¸á¸å7»þ¤´¤í¡¢ÀéÍÕ¸©¾¡±º»Ô¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿±ÇÁü¤Ç¤ÏÉ÷¤¬¶¯¤¯¡¢³¤¤ÏÂç¹Ó¤ì¤Ç¤¹¡£
ÅÚÍËÆü¡Ê2Æü¡Ë¤ËÍ½ÁÛ¤µ¤ì¤ë24»þ´Ö¤Î±«¤ÎÎÌ¤ÏÂ¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç´ØÅì¤Ç80¥ß¥ê¡¢ÅìËÌ¤Ç120¥ß¥ê¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²Æì¸©¤ÎÆîÂçÅìÅç¤ÎÅì¤Ë¤¢¤ëÇ®ÂÓÄãµ¤°µ¤Ï¸áÁ°9»þ¤Þ¤Ç¤Ë¡ÖÂæÉ÷10¹æ¡×¤ØÈ¯Ã£¤¹¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¡¢ÆüÍËÆü¡Ê3Æü¡Ë¤´¤í¤Ë°ËÆ¦½ôÅç¤Ë¶á¤Å¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
ÂÐ¾ÈÅª¤Ë¶¯¤¤ÂÀÍÛ¤¬¾È¤ê¤Ä¤±¤¿¤Î¤Ï»°½Å¸©·¬Ì¾»Ô¡£»ÔÆâ¤Î¥×¡¼¥ë¤Ïº®»¨¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤â¤½¤Î¤Ï¤º¡£¸á¸å2»þÈ¾¤¹¤®¤Ë40.4¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¡¢Á´¹ñ¤ÇºÇ¤â½ë¤¤°ìÆü¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç40¡î°Ê¾å¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤³¤ì¤Ç3ÆüÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
Êó¹ð
¡ÖÃÏÌÌ¤«¤é¤Î¾È¤êÊÖ¤·¤â½ë¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÂÀÍÛ¤«¤é¤ÎÆüº¹¤·¤â½ë¤¤¡×
³¹¤Î¿Í
¡ÖÆÍ¤»É¤µ¤ë¤è¤¦¤Ê½ë¤µ¤Ç¡¢¤â¤¦ÂÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡×
¡Ö½ë¤¤¤Í¡×
¡Ö¤¢¤Á¤Á¡×
¤½¤ÎÂ¾¤Î¾ì½ê¤Ç¤âÁê¼¡¤®40¡î¤ËÇ÷¤ëµ¤²¹¤òµÏ¿¡£
37.9¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿·§ËÜ»Ô¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ï¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤Ï¤°¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤³¤ÎÌÔ½ë¤ò¤É¤¦¾è¤êÀÚ¤ë¤«¡£ÀçÂæ»Ô¤Î¿åÂ²´Û¤Ç¤Ï¡¢½ë¤µ¤¬¶ì¼ê¤Ê¥ê¥¹¤Ë¥¨¥µÆþ¤ê¤ÎÉ¹¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ë¬¤ì¤¿¿Í
¡ÖÎÃ¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¸µµ¤¤ËÀ¸¤¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
ÌÔÎõ¤Ê½ë¤µ¤Ç»Ï¤Þ¤Ã¤¿8·î¤Ç¤¹¤¬¡¢7·î¤ÎÊ¿¶Ñµ¤²¹¤¬´ð½àÃÍ¤è¤ê¤â2.89¡î¹â¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£1898Ç¯¤ÎÅý·×³«»Ï°Ê¹ß¤ÇºÇ¤â¹â¤¯¡¢3Ç¯Ï¢Â³¤ÎµÏ¿¹¹¿·¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¿¼¹ï¤Ê¤Î¤¬¡Ö¹ß¿åÎÌ¡×¡£7·î¤ÏÁ´¹ñÅª¤Ë±«¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢Ê¿Ç¯¤Î¹ß¿åÎÌ¤ÈÈæ¤Ù¤Æ¡¢ÅìËÌÃÏÊý¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î13%¡¢ËÌÎ¦ÃÏÊý¤Ç¤ÏÊ¿Ç¯¤Î8%¤ËÎ±¤Þ¤ë¤Ê¤É¡¢7·î¤È¤·¤ÆºÇ¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤ª¤è¤½1¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤ÎÈª¤Ç¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤ò°é¤Æ¤Æ¤¤¤ëÇÀ²È¤Î°¤ÉôÁ±Ê¸¤µ¤ó¡£
ÇÀ²È¡¡°¤ÉôÁ±Ê¸¤µ¤ó
¡Ö¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ²¿Æü¡¢¶õ¤ò¸«¾å¤²¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤¤ç¤¦¤â¹ß¤é¤Ê¤¤¡¢¤¤ç¤¦¤â¹ß¤é¤Ê¤¤¡¢¤½¤¦¤¤¤¦Æü¡¹¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡×
ÎãÇ¯¤Ê¤é¡¢¤¹¤Ç¤Ë¼ý³Ï¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤¬¶ËÃ¼¤Ë¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¿¤áÀ¸°é¤¬ÃÙ¤ì¡¢¥È¥¦¥â¥í¥³¥·¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
µ¤¾ÝÄ£¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢8·îÁ°È¾¤ÏÆÞ¤ê¤ä±«¤ÎÆü¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î±«ÉÔÂ¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¤Û¤É¤Î¹ß¿åÎÌ¤Ë¤Ï¤Ê¤é¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÀ²È¡¡°¤ÉôÁ±Ê¸¤µ¤ó
¡ÖÅÄÈª¤ò½á¤¹¤è¤¦¤Ê±«¤Î¹ß¤êÊý¤òÂÔ¤ÁË¾¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¶õ¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥À¥¤¥¹,
¥°¥ë¡¼¥×¥¦¥§¥¢,
°ÖÎîº×,
¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó,
Ä¹Ìî,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
Áòº×,
Áòµ·,
³ùÁÒ,
Ê©ÃÅ