¡ÚÊ¡²¬¥Ü¡¼¥È¡Û¼ÆÅÄÂçÊå¤¬½éÆü£²¡¢£³Ãå¤È¹¥È¯¿Ê¡ÖÆ»Ãæ¤Î´¶¤¸¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹Ê¡²¬¤Î¡ÖÀ¾Éô¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹µ¼Ô¥¯¥é¥ÖÇÕ¡×¤¬£±Æü¤Ë³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡½éÆü¡¢¼ÆÅÄÂçÊå¡Ê£´£²¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï£µ¡¢£³ÏÈ¤Ç£²¡¢£³Ãå¤È¤Þ¤º¤Þ¤º¤Î³ê¤ê½Ð¤·¡£¸åÈ¾¤Ï°ËÆ£¾µÈ¤òµÕÅ¾¤·¤Æ¤Î£³Ãå¤È¡¢¸«¤»¾ì¤¿¤Ã¤×¤ê¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°¸¡¤«¤é¼ê±þ¤¨¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡Ö¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï°¤¯¤Ê¤µ¤½¤¦¡£¿¤Ó¤È¤¤¤¦¤è¤ê¤Ï¥Ð¥é¥ó¥¹¤¬¼è¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Æ»Ãæ¤Î´¶¤¸¤â´Þ¤á¤ÆÁ´ÂÎ¤Ë°¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¼ÂÀï¤Ç¤â¾å¡¹¤Î¥Ñ¥ï¡¼¡£¡Ö¿¤Ó¤Ë´ó¤»¤ë¤è¤ê¤â¡¢º£¤Î´¶¤¸¤¬¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡×¤ÈÊý¸þÀ¤âÄê¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£¶·î¤ÎÅöÃÏÁ°²óÀï¤â¡¢¶¯ÎÏ¥Ñ¥ï¡¼¤òÉð´ï¤ËÍ½ÁªÆÍÇË¤Î³èÌö¡£¡ÖÁ°²ó¤ËÈæ¤Ù¤ë¤ÈÎÏ¶¯¤µ¤ÏÍß¤·¤¤¤±¤É¡¢¤½¤ì¤Ç¤â°¤¯¤Ê¤¤¡×¤ÈÄãÄ´µ¡Â·¤¤¤Îº£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ë¾å°Ì¤Î°ì³Ñ¡£»ý¤ÁÁ°¤ÎÄ´À°ÎÏ¤Ë²Ã¤¨¡¢¾¡¼êÃÎ¤Ã¤¿¤ëÇîÂ¿¤Î¿åÌÌ¤ÇÂç¤¤¤ËÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹¡£