NASA有人ミッション「Crew-11」打ち上げ成功　JAXA油井さんらISS到着予定は日本時間8月2日午後

NASA=アメリカ航空宇宙局とアメリカ企業SpaceX(スペースX)は日本時間2025年8月2日、有人宇宙飛行ミッション「Crew-11(クルー11)」の打ち上げを実施しました。宇宙船は無事に地球周回軌道へ投入されたことを、NASAやSpaceXが発表しています。

打ち上げに関する情報は以下の通りです。

ロケット:Falcon 9 Block 5(ファルコン9 ブロック5)打ち上げ日時:日本時間 2025年8月2日0時43分発射場:ケネディ宇宙センター(アメリカ)ペイロード:Crew Dragon(クルードラゴン)宇宙船

Crew-11はISS=国際宇宙ステーションへの有人宇宙飛行ミッションです。コマンダーはNASAのZena Cardman宇宙飛行士、パイロットはNASAのEdward Michael “Mike” Fincke宇宙飛行士、ミッションスペシャリストはJAXAの油井亀美也宇宙飛行士およびRoscosmos(ロスコスモス)のOleg Platonov宇宙飛行士です。

油井宇宙飛行士は大西卓哉宇宙飛行士や金井宣茂宇宙飛行士とともに、2009年にJAXAの宇宙飛行士候補として選抜。2011年7月にISS搭乗宇宙飛行士として認定された後、2015年7月〜12月にかけて第44次/第45次長期滞在クルーの一員としてISSに約142日間滞在しました。今回のCrew-11ミッションは2回目の宇宙飛行となります。

NASAのFincke宇宙飛行士はISSの第9次長期滞在(2004年4月〜10月)と第18次長期滞在(2008年10月〜2009年4月)、スペースシャトル「Endeavour(エンデバー)」最後のミッションとなったSTS-134(2011年5月)で合計3回の宇宙飛行を経験したベテランで、今回のCrew-11ミッションは4回目の宇宙飛行となります。NASAのCardman宇宙飛行士とRoscosmosのPlatonov宇宙飛行士は今回が初の宇宙飛行です。

当初、Crew-11の打ち上げは日本時間2025年8月1日1時09分に予定されていましたが、発射場上空の雲の影響で中止・延期されていました。4名を乗せたCrew Dragon宇宙船は、発射およそ15時間後の日本時間2025年8月2日16時頃にISSとドッキングする予定です。

