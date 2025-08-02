¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¡Ö¶âÍø¤ò²¼¤²¤í¡ª¡×¤ÈFRB¤ËÇ÷¤ë¡¡¥¢¥á¥ê¥«7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¡¡»Ô¾ìÍ½ÁÛ²¼²ó¤ë7Ëü3000¿ÍÁý²Ã¡¡Ï«Æ¯»Ô¾ì¤Î¸ºÂ®¼¨¤¹·ë²Ì¤Ë
¥¢¥á¥ê¥«¤Î7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ï½¢¶È¼Ô¿ô¤Î¿¤Ó¤¬»öÁ°¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«Ï«Æ¯¾Ê¤¬1Æü¤ËÈ¯É½¤·¤¿7·î¤Î¸ÛÍÑÅý·×¤Ç¤Ï·Êµ¤¤ÎÆ°¸þ¤òÉÒ´¶¤ËÈ¿±Ç¤¹¤ë¡ÖÈóÇÀ¶ÈÉôÌç¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¡×¤¬Á°¤Î·î¤ËÈæ¤Ù¤Æ7Ëü3000¿Í¤ÎÁý²Ã¤Ç¡¢10Ëü8000¿ÍÄøÅÙ¤ÎÁý²Ã¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿»Ô¾ì¤ÎÍ½ÁÛ¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Ï«Æ¯»Ô¾ì¤¬¸ºÂ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹·ë²Ì¤Ç¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤ÏÅý·×¤ÎÈ¯É½¸å¡¢SNS¾å¤Ç¡Ö¶âÍø¤ò²¼¤²¤í¡ª¡×¤ÈFRB¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢FRB¤¬9·î¤ËÍø²¼¤²¤¹¤ë¤È¤Î¸«Êý¤«¤é±ßÁê¾ì¤Ç¤Ï¡¢±ß¹â¡¦¥É¥ë°Â¤¬¿Ê¤ß¡¢°ì»þ1¥É¥ë¡á147±ßÂæ¤ò¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡£