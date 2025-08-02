¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡Û¼ÆÅÄ¸÷¤¬£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼½Ð¾ì·èÄê¡ª¡¡½é£Ó£Ç¤Þ¤Ç¤ËÍ×¤·¤¿¥Ç¥Ó¥å¡¼34Ç¯4¤«·î¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤Î¡Ö¤Ë¤Ã¤Ý¤óÌ¤Íè¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È£é£îÆÁ»³¡×¤¬£±Æü¡¢³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡¼ÆÅÄ¸÷¡Ê£µ£³¡á·²ÇÏ¡Ë¤Ï½éÆü£±£°£Ò¡¢£³ÈÖ¼êÄÉÁö¤â¡¢£³¼þ£±£Í¤ÎÅ¸³«¤¬°¤¯£µÃå¡£¡Ö¤·¤ç¤¦¤¬¤Ê¤¤¡£Â¤ÏÉáÄÌ¤è¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È¤¤¤¤¡£¤³¤³¤«¤éÈùÄ´À°¤Ç¹Ô¤¯¡×¤È´¬¤ÊÖ¤·¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ì¡¼¥¹¸å¤Ë¤Ï¡¢ÂÔ¤Á¤ËÂÔ¤Ã¤¿£Ó£Ç½Ð¾ìÀÚÉä¤¬ÆÏ¤¤¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢£±£°·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÄÅ£Ó£Ç¥À¡¼¥Ó¡¼¤Î½Ð¾ìÁª¼ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢¼ÆÅÄ¤âÁª½Ð½ç°Ì£´£¸°Ì¤Ç¤Î½Ð¾ì¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£¹£¹£±Ç¯£µ·î¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤éÌó£³£´Ç¯£´¤«·î¡££Ó£Ç½é½Ð¾ì¤Þ¤Ç¤Î´ü´Ö¤È¤·¤Æ¤Ï»Ë¾åºÇÄ¹¤È¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î°æÀîÀµ¿Í¤µ¤ó¡Ê£²£°£±£³Ç¯£³·îÊ¿ÏÂÅç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡Ë¤ÎÌó£³£²Ç¯£´¤«·î¤ò£²Ç¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£¤µ¤é¤Ë£Ó£Ç½é½Ð¾ìÇ¯Îð£µ£³ºÐ£±£°¤«·î¤Ï°æÀî¤µ¤ó¤Î£µ£µºÐ£²¤«·î¤Ë¼¡¤°£²°Ì¤ÎµÏ¿¤À¡£¡Ö¥À¡¼¥Ó¡¼½Ð¾ì¤òÌÜÉ¸¤ËÄü¤á¤º¤ËÁö¤Ã¤Æ¡¢Í¸À¼Â¹Ô¤Ç¤¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡£¤Þ¤À¤Þ¤ÀÄÌ²áÅÀ¤È»×¤Ã¤Æ´èÄ¥¤ê¤¿¤¤¡×¤È´î¤Ó¤ò¤«¤ß¤·¤á¤Æ¤¤¤¿¡£