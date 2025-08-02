¡Ú¾ï³ê¥Ü¡¼¥È¡¦¥ë¡¼¥¡¼£Ó¡Û¼Ä¸¶ÈôæÆ¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼£·Ç¯ÌÜ¡Ä½é£Ö¤Øµ¤¹çËþ¡¹¡ÖÄ¹¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Í·¤Ó¤¹¤®¤¿¤«¤â¡Ä¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤È¤³¤Ê¤á¤Î¡Ö¥ª¡¼¥ë¿ÊÆþ¸ÇÄê¥ë¡¼¥¡¼¥·¥ê¡¼¥ºÂè£±£³Àï¥¹¥«¥Ñ¡¼Âè£²£·²ó£Ê£Ì£ÃÇÕ¡×¤Ï£±Æü¡¢½àÍ¥¾¡Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¼Ä¸¶ÈôæÆ¡Ê£²£¶¡áÊ¡²¬¡Ë¤Ï½àÍ¥£±£°£Ò¡¢¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ£°£¹¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ë¤È´í¤Ê¤²¤Ê¤¯Æ¨¤²ÀÚ¤Ã¤Æ£±Ãå¤Ç¥´¡¼¥ë¡£Í¥½Ð°ìÈÖ¾è¤ê¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡º£Àá¤ÎÁêËÀ£³£µ¹æµ¡¤Ï¡Ö¹Ô¤Â¤«¤é¤Î¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ÏÎÉ¤¯¤Æ¾è¤ê¿´ÃÏ¤â°¤¯¤Ê¤¤¡£º£Àá¤ÎÃæ¤Ç¤Ï½àÍ¥¤¬¥Ù¥¹¥È¡£¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡£¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¥¹¥í¡¼¤ÎÊý¤¬¤¤¤¤´¶¤¸¤Ç¹Ô¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥í¡¼¤«¤é¤Î¹Ô¤Â¤â¤¤¤¤´¶¤¸¡×¤È½®Â¤Ï»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Ç¥Ó¥å¡¼¤«¤é£¶Ç¯£³¤«·î¡¢£¸Í¥½Ð¤âÍ¥¾¡¤Ï¤Ê¤¤¡£¤·¤«¤·¡¢º£Àá¤Ï¥¹¥í¡¼¤«¤é¤Î£´Áö¤òÁ´¤Æ£±Ãå¡£Í¥¾¡¤Ø¤Î´üÂÔ¤âÂç¤¤¤¡£¡ÖÄ¹¤¯¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£Í·¤Ó¤¹¤®¤¿¤«¤â¡Ä¡£¤º¤Ã¤È°Õ¼±¤Ï¤·¤Æ¤¤¤¿¤±¤É¡¢¶õ²ó¤ê¤·¤Æ¤¤¿¡£º£²ó¤Ï·è¤áÀÚ¤ì¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ï¤¢¤ë½®Â¡×¤È£³¥³¡¼¥¹¤«¤é¸×»ëâ¾¡¹¤ÈÍ¥¾¡¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£