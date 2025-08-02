Â³Åê¤Î¹Í¤¨¼¨¤·¤¿ÀÅ²¬¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡¡»ÔÌò½ê¤Ë¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»Áê¼¡¤°
¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤«¤é°ìÅ¾¡¢Â³Åê¤Î¹Í¤¨¤ò¼¨¤·¤¿ÀÅ²¬¸©¡¦°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¡£»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£
°ËÅì»Ô¡¡ÅÄµ×ÊÝ¿¿µª »ÔÄ¹
¡Ö»ä¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿»ÈÌ¿¡£²þ¤á¤Æ¡¢¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò»ä¤ÎÁ´¿ÈÁ´Îî¤ò·¹¤±¤Æ¼Â¸½¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤¿¤¤¡×
¼¿¦¤Î°Õ¸þ¤òÅ±²ó¤·¤ÆÂ³Åê¤¹¤ë¹Í¤¨¤òÉ½ÌÀ¤·¤¿°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¡£
»ÔÌò½ê¤Ë¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¶ì¾ð¤Ê¤É¤ÎÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¬4000·ï°Ê¾å´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¿¦°÷¤¬ÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»ÔµÄ²ñ¤Ïº£¸å¡¢ÅÄµ×ÊÝ»ÔÄ¹¤Ø¤Î·º»ö¹ðÈ¯¤â»ëÌî¤ËÂÐ±þºö¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤Ç¤¹¡£