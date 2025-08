PompadollSが2026年春、全国ツアーを開催することを発表した。童話をモチーフにした歌詞とピアノとロックを融合させたサウンドで知られ、デビューからわずか2年で日本のみならず韓国でも注目を集めている、PompadollS。TikTokでは楽曲を使用した動画が次々とバズを記録し、Spotifyのバイラルチャートで堂々の1位を獲得。SNSを中心にムーブメントを巻き起こしている。東京、名古屋、大阪、ソウルではワンマンライブのチケットは全て即日完売するなど、その存在感は日増しに高まっている。

そんなPompadollSがファン待望の初のZepp公演を含む、2026年春の全国ツアーを開催することが決定した形となる。■五十嵐五十(Vo.&Gt.)コメントどんなことがあっても変わらず自分たちらしくあること、演奏することはPompadollSがずっと大事にしていることであり、次のツアーはそれを証明する最初の舞台になると思います。私たちをいろんなところに呼んでくれるみなさんに恥じぬよう、私たちも喰らいついて、いろんなところに通じる道を拓いていきます。今後ともPompadollSをよろしくお願いいたします。<ツアー情報>SOUND OF ROCK日程:2026年3月29日(日)名古屋 / NAGOYA CLUB QUATTROOPEN / START・17:00 / 18:00前売(一般) 4,000円 / 当日 4,500円 (1D代別 / ALL STANDING)日程:2026年4月11日(土)大阪 / UMEDA CLUB QUATTROOPEN / START・17:00 / 18:00前売(一般) 4,000円 / 当日 4,500円 (1D代別 / ALL STANDING)日程:2026年6月6日(土)東京 / Zepp ShinjukuOPEN / START・17:00 / 18:00前売(一般) 4,500円 / 当日 5,000円 (1D代別 / ALL STANDING)◆チケットFC最速先行【受付期間】2025年8月1日(金) 22:00 〜 8月11日(月・祝) 23:59までOfiicial Site https://pompadolls.bitfan.id/