7人組ガールズグループ・HANAが8月1日、公式サイトを通じ、HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』公式グッズの高額転売に対し、注意喚起を行った。公式サイトでは「HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』公式グッズの高額転売につきまして」と題し、「現在、HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております」と報告した。

続けて「当該公式グッズはファンミーティング会場及び今後当社公式BMSG SHOPでのみ購入できる限定品であり、こうした高額転売品を購入されますと、正規価格で入手できなかったファンの皆さまとの間で不公平が生じると共に、高額転売行為を助長することにも繋がります」とし、「このため、転売市場における高額転売品の購入はお控えいただくと共に、公式グッズはファンミーティング会場あるいは今後販売を予定しておりますBMSG SHOPにてお求めくださいますようお願い申し上げます」と伝えた。また、HANAが所属する「BMSG」のCEOを務めるSKY-HIは、自身のXを更新。「お願いなので高額転売は買わないでください!追ってECでも販売します」と呼びかけた。HANAは、オーディション『No No Girls』より誕生したラッパー/シンガーのちゃんみながプロデュースするCHIKA、NAOKO、JISOO、YURI、MOMOKA、KOHARU、MAHINAによる7人組ガールズグループ。「Drop」でプレデビューし、4月2日に配信リリースされた「ROSE」でメジャーデビューを果たした。【全文】HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』公式グッズの高額転売につきまして日頃より、株式会社BMSG(以下「当社」)の事業に対しご理解とご協力を賜り、また、HANAへの温かいご声援をいただき、誠にありがとうございます。現在、HANA 1st FANMEETING『HANA with HONEYs』公式グッズがオークションサイトやフリマアプリ等で定価を大きく上回る価格で転売されている事案が確認されております。当該公式グッズはファンミーティング会場及び今後当社公式BMSG SHOPでのみ購入できる限定品であり、こうした高額転売品を購入されますと、正規価格で入手できなかったファンの皆さまとの間で不公平が生じると共に、高額転売行為を助長することにも繋がります。このため、転売市場における高額転売品の購入はお控えいただくと共に、公式グッズはファンミーティング会場あるいは今後販売を予定しておりますBMSG SHOPにてお求めくださいますようお願い申し上げます。なお、高額転売品を購入されたことによるトラブル等について、当社では一切の責任を負いかねます。今後も、ファンの皆さまが安心して公式グッズを購入できる環境を守るため尽力してまいりますので、引き続きのご理解とご支援を賜りますよう何卒お願い申し上げます。