1日午後10時58分ごろ、栃木県、群馬県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、栃木県の壬生町、群馬県の邑楽町です。

【各地の震度詳細】

■震度2

□栃木県

壬生町



□群馬県

邑楽町

■震度1

□栃木県

宇都宮市 栃木市 佐野市

鹿沼市 小山市 真岡市

下野市 上三川町 益子町

芳賀町 野木町 高根沢町

日光市



□群馬県

前橋市 桐生市 伊勢崎市

太田市 館林市 渋川市

吉岡町 板倉町 群馬明和町

千代田町 沼田市



□茨城県

水戸市 日立市 笠間市

常陸大宮市 小美玉市 東海村

土浦市 茨城古河市 石岡市

結城市 取手市 つくば市

筑西市 坂東市 かすみがうら市

桜川市 行方市 五霞町

境町



□埼玉県

熊谷市 行田市 加須市

本庄市 東松山市 鴻巣市

深谷市 久喜市 滑川町

嵐山町 小川町 さいたま西区

さいたま北区 春日部市 狭山市

上尾市 桶川市 幸手市

毛呂山町 川島町 宮代町

長瀞町



□千葉県

野田市



□東京都

東京千代田区 八王子市 調布市

小平市 国分寺市 東大和市

青梅市 あきる野市



□神奈川県

厚木市



□山梨県

甲府市 山梨北杜市 甲州市

大月市 山中湖村 富士河口湖町



□静岡県

伊豆市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。

新たな情報が発表され次第、情報を更新します。