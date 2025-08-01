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1日午後10時58分ごろ、栃木県、群馬県で最大震度2を観測する地震がありました。

【詳細】各地の震度一覧・最新LIVE

気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度2を観測したのは、栃木県の壬生町、群馬県の邑楽町です。

【各地の震度詳細】

■震度2
□栃木県
壬生町

□群馬県
邑楽町

■震度1
□栃木県
宇都宮市　栃木市　佐野市
鹿沼市　小山市　真岡市
下野市　上三川町　益子町
芳賀町　野木町　高根沢町
日光市

□群馬県
前橋市　桐生市　伊勢崎市
太田市　館林市　渋川市
吉岡町　板倉町　群馬明和町
千代田町　沼田市

□茨城県
水戸市　日立市　笠間市
常陸大宮市　小美玉市　東海村
土浦市　茨城古河市　石岡市
結城市　取手市　つくば市
筑西市　坂東市　かすみがうら市
桜川市　行方市　五霞町
境町

□埼玉県
熊谷市　行田市　加須市
本庄市　東松山市　鴻巣市
深谷市　久喜市　滑川町
嵐山町　小川町　さいたま西区
さいたま北区　春日部市　狭山市
上尾市　桶川市　幸手市
毛呂山町　川島町　宮代町
長瀞町

□千葉県
野田市

□東京都
東京千代田区　八王子市　調布市
小平市　国分寺市　東大和市
青梅市　あきる野市

□神奈川県
厚木市

□山梨県
甲府市　山梨北杜市　甲州市
大月市　山中湖村　富士河口湖町

□静岡県
伊豆市

気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。