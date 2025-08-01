栃木県、群馬県で最大震度2の地震 栃木県・壬生町、群馬県・邑楽町
1日午後10時58分ごろ、栃木県、群馬県で最大震度2を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は群馬県南部で、震源の深さはおよそ100km、地震の規模を示すマグニチュードは4.1と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度2を観測したのは、栃木県の壬生町、群馬県の邑楽町です。
【各地の震度詳細】
■震度2
□栃木県
壬生町
□群馬県
邑楽町
■震度1
□栃木県
宇都宮市 栃木市 佐野市
鹿沼市 小山市 真岡市
下野市 上三川町 益子町
芳賀町 野木町 高根沢町
日光市
□群馬県
前橋市 桐生市 伊勢崎市
太田市 館林市 渋川市
吉岡町 板倉町 群馬明和町
千代田町 沼田市
□茨城県
水戸市 日立市 笠間市
常陸大宮市 小美玉市 東海村
土浦市 茨城古河市 石岡市
結城市 取手市 つくば市
筑西市 坂東市 かすみがうら市
桜川市 行方市 五霞町
境町
□埼玉県
熊谷市 行田市 加須市
本庄市 東松山市 鴻巣市
深谷市 久喜市 滑川町
嵐山町 小川町 さいたま西区
さいたま北区 春日部市 狭山市
上尾市 桶川市 幸手市
毛呂山町 川島町 宮代町
長瀞町
□千葉県
野田市
□東京都
東京千代田区 八王子市 調布市
小平市 国分寺市 東大和市
青梅市 あきる野市
□神奈川県
厚木市
□山梨県
甲府市 山梨北杜市 甲州市
大月市 山中湖村 富士河口湖町
□静岡県
伊豆市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。