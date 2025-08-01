ÉñÂæ¡Ö£Ó£É£Ú£Õ£Ë£Ï¡ª¡¡£Ñ£Õ£Å£Å£Î¡¡£Ï£Æ¡¡£Â£Ï£Ï£Ç£É£Å¡Á¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡Á¡×¤¬¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¤Ç³«Ëë¡¡£±£±Æü¤Þ¤Ç
¡¡¥Ö¥®¤Î½÷²¦¡¦³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤Î°ìÀ¸¤ò²Î¤È¼Çµï¤ÈÀ¸¥Ð¥ó¥É¤ÇÉÁ¤¯ÉñÂæ¡Ö£Ó£É£Ú£Õ£Ë£Ï¡ª¡¡£Ñ£Õ£Å£Å£Î¡¡£Ï£Æ¡¡£Â£Ï£Ï£Ç£É£Å¡Á¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡Á¡×¤¬£±Æü¡¢Åìµþ¡¦£É£Í£Í¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç³«Ëë¤·¤¿¡£
¡¡³«Ëë¤ËÀèÎ©¤Á¡¢£··î£³£±Æü¤Ë¤Ï¥²¥Í¥×¥í¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±é½Ð¤ò¼ê³Ý¤±¤ëÇò°æ¹¸¡¢²»³Ú´ÆÆÄ¤Î¾®¸¶¹§¡¢¼ç±é¤Î¿ÀÌîÈþ²À¡¢¶¦±é¤ÎÊ¡ËÜÍº¼ù¡¢¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡¢²ÃÆ£¸×¥Î²ð¡¢ÎëÌÚ°É¼ù¤¬ÅÐÃÅ¤·¤¿¡£
¡¡£¶Ç¯Á°¤ËÂçºå¤Ç½é±é¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¡£¤½¤Î¸å¡¢Åìµþ¸ø±é¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Î±Æ¶Á¤ÇÃæ»ß¤È¤Ê¤ê¡¢º£²ó¤è¤¦¤ä¤¯¾å±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¼ç±é¤Î¿ÀÌîÈþ²À¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¤Ç¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤ß¤¿¤¤¤È£¶Ç¯´Ö¡¢»×¤¤Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´¶³´¿¼¤²¡£¤µ¤é¤Ë¡¢Ä«¤ÎÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ç³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤Ø¤ÎÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¡¢¡Ö¤³¤Î¤ªÏÃ¤ÎÃæ¤Ç¡È»ÈÌ¿¡É¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬²¿Ê×¤â½Ð¤Æ¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÌò³ä¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¤È¡¢£¶Ç¯Á°¤Ë¤Ï´¶¤¸¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡¥·¥Å»Ò¤òÊé¤¦ËåÊ¬¡¦¤ªÀã¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ°É¼ù¤Ï¡Ö³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Î¤ªÊè»²¤ê¤Ë¿ÀÌî¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¡Ø±þ±ç¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¤ª´ê¤¤¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¡¢¤¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡¢¿´¤ò¹þ¤á¤Æ¤ª¼Çµï¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é¡×¡£ÉþÉôÎÉ°ìÌò¤Î²ÃÆ£¸×¥Î²ð¤Ïº£²ó¤¬½é»²²Ã¡£¡ÖÇò°æ¤µ¤ó¤Î±é½Ð¤¬³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¤¤¤¤°ÕÌ£¤Ç¤¿¤¯¤µ¤ó²Ð¤òÅÀ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¡£¤³¤Î²Æ¡¢¤³¤ÎºÂÁÈ¤ÇÁ´ÎÏ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£¥·¥Å»Ò¤ÎÎø¿Í¡¦µÈËÜ±Ï±¦¤ÈÄï¡¦È¬Ïº¤ò±é¤¸¤ëÊ¡ËÜÍº¼ù¤Ï¡¢¡Ö³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤µ¤ó¤Î¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤Ê¶Ê¤ËÉé¤±¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¿ÀÌî¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¤ß¤ó¤Ê¤ÇÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ³Ú¤·¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¥ì¥³¡¼¥É²ñ¼Ò¤Î¥Þ¥Í¡¼¥¸¥ã¡¼¤ò±é¤¸¤ë¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¤Ï¡ÖËÜÅö¤ËÏ·¼ãÃË½÷Á´°÷¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡¢Âç¹¥¤¤Ê¡¢¿æ¤¹þ¤ß¤´ÈÓ¤Î¤è¤¦¤ÊÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ê¡¢¤È¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¡¢ÇÐÍ¥¤µ¤ó¡¢·Ý¿Í¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ£±¤Ä¤Î¤â¤Î¤òºî¤ê½Ð¤¹¤È¤¤¤¦¡¢ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤ÉñÂæ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÎÏ¤ò¹þ¤á¤¿¡£±é½Ð¤ÎÇò°æ¹¸¤Ï¡¢º£²ó¤ÎºÂÁÈ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÌÌÇò¤¤Êý¡¹¤¬Â¿¤¯¤Æ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê°ÕÌ£¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£±é½Ð¤ò¤Ä¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ê¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡Ê¾Ð¡Ë¡££±²ó¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢¼¡¤ÎÆü¤Ë¤Þ¤¿¸µ¤ËÌá¤Ã¤¿¤ê¡×¤È¾éÃÌ¸ò¤¸¤ê¤ËÏÃ¤·¡¢²ñ¾ì¤Î¾Ð¤¤¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£¡Ö¤³¤¦¤¤¤¦³Ú¤·¤¤ÇÐÍ¥¤Î³§¤µ¤ó¤¬¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¡¢¾®¸¶¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤È¤·¤Æ¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤¬¤½¤ì¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¡£¤³¤¦¤¤¤¦¡¢¥Û¥Ã¥È¤ÊºîÉÊ¤Ë´Ø¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¥Á¥ã¥ó¥¹¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡²»³Ú´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤ë¾®¸¶¹§¤Ï¡ÖÌò¼Ô¤È¥ß¥å¡¼¥¸¥·¥ã¥ó¤È¥»¥Ã¥È¤È¡¢Á´¤Æ¤¬°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤â·à¤ÎÃæ¤ËÆþ¤ê¹þ¤à¤è¤¦¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ì¤ëºîÉÊ¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯²è´üÅª¡×¡£ÉþÉôÎÉ°ì¤Î¸¸¤ÎÌ¾¶Ê¡ÖÂç¶õ¤ÎÄï¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢¡Ö¡Ø¥Ö¥®¥¦¥®¡Ù¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î»þ¤Ï¥Æ¥ì¥Ó¥µ¥¤¥º¡£º£²ó¤Ï¥Õ¥ë¥µ¥¤¥º¤Ç¤ªÊ¹¤«¤»¤·¤Þ¤¹¤·¡¢¤¹¤´¤¯½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤¿¤é´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÇ®¤ò¹þ¤á¤¿¡£
¡¡º£²ó¤Ï°Ê²¼¤ÎÆüÄø¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¥¢¥Õ¥¿¡¼¥È¡¼¥¯ÉÕ¤¸ø±é¤â¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
¡¡¢§£²Æü¡¡¥Þ¥¥Î¥Î¥¾¥ß¡ßÇò°æ¹¸
¡¡¢§£´Æü¡¡Çò°æ¹¸¡ßÉþÉô輶Ç·
¡¡¢§£µÆü¡¡Ô¢Â¼È»¡ß¥¥à¥éÎÐ»Ò
¡¡¢§£·Æü¡¡ÎëÌÚ°É¼ù¡ßÆ£°æÎ´
¡¡¢§£¹Æü¡¡Ê¡ËÜÍº¼ù¡ß¶å¾ò¥¸¥ç¡¼¡ß²ÃÆ£¸×Ç·²ð
¡¡ÎëÌÚ¤äÇò°æ¤Î¤Û¤«¡¢Ô¢Â¼È»¡¢¥¥à¥éÎÐ»Ò¡¢Æ£°æÎ´¤é¤¬ÆüÂØ¤ï¤ê¤ÇÅÐ¾ìÍ½Äê¡£ÉþÉôÎÉ°ì¤ÎÂ¹¤Ç¡¢ºî¶Ê²È¤ÎÉþÉôÎ´Ç·¤â»²²ÃÍ½Äê¤À¡£Çò°æ¤Ï¡ÖÎÉ°ìÀèÀ¸¤Î½ñ¤«¤ì¤¿¶Ê¤ò¤³¤¦¤¤¤¦·Á¤ÇÉñÂæ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤òÎ´Ç·¤µ¤ó¤Ë¸«¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤É¤¦¤¤¤¦°õ¾Ý¤ò»ý¤¿¤ì¤ë¤«¤¬³Ú¤·¤ß¤À¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÆÃÊÌ¤ÊÉñÂæ¤Ø¤Î´üÂÔ¤òËÄ¤é¤Þ¤»¤¿¡£
¡¡¢¡¡Ö£Ó£É£Ú£Õ£Ë£Ï¡ª¡¡£Ñ£Õ£Å£Å£Î¡¡£Ï£Æ¡¡£Â£Ï£Ï£Ç£É£Å¡Á¥Ï¥¤¥Ò¡¼¥ë¤È¤Ä¤±¤Þ¤Ä¤²¡Á¡×¡¡Êª¸ì¤Ï¾¼ÏÂ£²£³Ç¯¡¢Í³ÚÄ®¤ÎÆü·à¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¿Íµ¤ÀäÄº´ü¤Î³ÞÃÖ¥·¥Å»Ò¤¬¡Ö¥Ö¥®¥¦¥®»þÂå¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥°¥ë¡¦¥Ö¥®¡×¤ò¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤·¡¢´ÑµÒ¤òÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦¤Ø°ú¤¹þ¤à¡£¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤Ï¡¢¥·¥Å»Ò¤¬²Î¤Î¹ç´Ö¤Ë¸ì¤ë¼«¿È¤ÎÈ¾À¸¤ò¼´¤ËÅ¸³«¡£ÊõÄÍ²»³Ú³Ø¹»¤Î¼õ¸³¼ºÇÔ¡¢¾¾ÃÝÆþÃÄ¡¢ÉþÉôÎÉ°ì¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¡¢¤½¤·¤ÆÎø¿Í¡¦±Ï±¦¤È¤Î¹¬¤»¤ÊÆü¡¹¤ÈÊÌ¤ì¡½¡£¿ÀÌîÈþ²À¤Ï¡¢¤Þ¤ë¤Ç¥·¥Å»Ò¤¬¾è¤ê°Ü¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÇ®±é¤ÈÇ®¾§¤ÇÌ¥Î»¤¹¤ë¡£¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¤ÈÌ¼¡×¡Ö¥»¥ó¥Á¥á¥ó¥¿¥ë¡¦¥À¥¤¥Ê¡×¡ÖÅìµþ¥Ö¥®¥¦¥®¡×¤Ê¤É¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ÏÀ¸¥Ð¥ó¥É¤Î±éÁÕ¤ÈÁê¤Þ¤Ã¤Æ°µ´¬¤À¡£¡ÖÂç¶õ¤ÎÄï¡×¤Î¥·¡¼¥ó¤Ç¤Ï¡¢¿ÀÌî¤Îº²¤Î¤³¤â¤Ã¤¿²ÎÀ¼¤È¡¢Ê¡ËÜ±é¤¸¤ëÈ¬Ïº¤Î¼ê»æÏ¯ÆÉ¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢ÎÞ¤òÍ¶¤¦¾ìÌÌ¤Ë¡£½ªÈ×¤Ë¤Ï¡ÖÇã¤¤Êª¥Ö¥®¡¼¡×¡Ö¶äºÂ¥«¥ó¥«¥óÌ¼¡×¤Ê¤É·àÃæ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿³Ú¶Ê¤âÈäÏª¤µ¤ì¡¢´ÑµÒ¤â¼êÇï»Ò¤Ç»²²Ã¡£¥¢¥ó¥³¡¼¥ë¤Ç¤Ï¡Ö¥é¥Ã¥Ñ¤ÈÌ¼¡×¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ÈµÒÀÊ¤¬°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡£±£±Æü¤Þ¤Ç£É£Í£Í¥·¥¢¥¿¡¼¤Ç¾å±éÃæ¡£