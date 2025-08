歌怪獣と称される演歌歌手の島津亜矢さん(54)が、アヤ・シマヅとして活動する一夜限りのスペシャルライブ『アヤ・シマヅ with オーサカ=モノレール』を31日、東京・渋谷で開催しました。

ライブは島津さんが、2024年アヤ・シマヅとしてソウルの女王アレサ・フランクリンさんの名曲をカバーしたアルバムを発売。それから1年を記念しライブが行われました。

ライブは、カバーアルバムでサウンドプロデュースを担当した中田亮さん率いる、ファンクバンド“オーサカ=モノレール”に、スペシャル・コーラスチームを迎えた総勢14人のソウルフルバンドで行われ、名曲『Rock Steady』で幕開けしました。

今回、アレサさんをカバーするきっかけとなった代表曲『Respect』を熱唱。また、時代を超えて歌い継がれる名曲『A Natural Woman』や『Until You Come Back To Me』など名曲の数々を披露。

そして本編ラストでは、アヤ・シマヅさん本人が「この曲はどうしても挑んでみたい」と選んだゴスペルの名曲『His Eye Is On The Sparrow』を熱唱し、幕を閉じました。