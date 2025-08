藤井 風が、8月1日に配信リリースされた「Love Like This」のMVを公開した。

藤井 風 - Love Like This [Official video] 同楽曲は、9月5日にリリースされるスタジオアルバム『Prema』の2ndリードトラック。自身初の7月のヨーロッパツアーの中で、デンマークの『Roskilde Festival』、オランダの『NN North Sea Jazz Festival』、スイスの『Montreux Jazz Festival』などのフェスでも披露されていたラブソングだ。

MVは現代のヨーロッパを舞台に、自身初となるラブストーリーに挑戦。爽やかで美しい楽曲のイメージとギャップのある、トキシックなストーリーとなっている。

なお藤井は、本日よりシカゴを皮切りにノースアメリカツアーをスタートし、Greek Theatre(ロサンゼルス)など単独公演はすべてソールドアウト。シカゴの『Lollapalooza』やサンフランシスコの『Outside Lands』など、主要フェスにも出演する予定だ。

■藤井 風 コメントWhat is the purest form of love? And the supreme bliss it brings?I guess I don't know it yet, but in this song, I pretended I did.

最も純粋な愛の形とは?そしてそれがもたらす至高の喜びとは?私はまだ知らないと思うがこの曲の中で知ったフリをしてみたのだ。

(文=リアルサウンド編集部)