堂珍嘉邦

堂珍嘉邦(CHEMISTRY)が、2025年5月に地元・広島で実施したファンクラブ旅行のミニライブ公演(会場:BLUE LIVE HIROSHIMA)を、期間限定で配信することが決定した。近年恒例となっている夏のアーカイヴ企画の一環として、Streaming+で公開される。

また、U-NEXTで独占配信中の堂珍嘉邦アーカイヴに、新たに最新ワンマンライブ【堂珍嘉邦 Billboard Live 2025】と、リマスタリングを施した【堂珍嘉邦 LIVE 2021 “Now What Can I See?” 〜Holy Garden〜】の配信が加わる。

堂珍は7月26日にCHEMISTRY Tour 2025『MORE FREEDOM』を完走。8月からは、9月に開幕するTRUMPシリーズ ミュージカル『キルバーン』の稽古がスタート。

さらに、『キルバーン』終了後には、キーボーディスト・柴田敏孝とのDUO編成による大阪・心斎橋JANUS公演、同氏をバンドマスターに迎えたビルボードライブ横浜での2Days公演も開催される。

2026年には、CHEMISTRY結成25周年を迎えるアニバーサリーイヤーに突入。次回のソロ公演は現在調整中とのこと。■配信情報(1)タイトル:『a limited Journey of Drunkboat Do chilling vol.06 in HIROSHIMA』形式:Streaming+※初回配信はチャットあり、巻き戻し配信不可配信期間:2025年8月17日(日)〜8月23日(土) 23時59分チケット販売:イープラスにて 2025年8月2日(土)10時00分〜8月23日(土)18時00分■配信情報(2)タイトル:『堂珍嘉邦 Billboard Live 2025』 形式:U-NEXT日時:2025年8月23日(日) Open 19時30分 / Start 20時00分 ※見逃し■配信情報(3)タイトル:『堂珍嘉邦 LIVE 2021 “Now What Can I See?” 〜Holy Garden〜』形式:U-NEXT配信開始:2025年8月23日(日) 12時00分〜■ライブ情報(1)タイトル:『堂珍嘉邦×柴田敏孝 DUO in OSAKA』会場:大阪・心斎橋JANUS日程:2025年11月8日(土)時間:開場 16時00分 / 開演 17時00分チケット:9,000円(全席指定)【チケット販売】 • FC“Drunkboat”先行:〜2025年8月3日(日) 23時59分 • e+先行:8月9日(土)10時00分〜8月17日(日)23時59分※一般発売:未定■ライブ情報(2)タイトル:堂珍嘉邦 Billboard Live 2025 autumn会場:ビルボードライブ横浜(2Days・1日2公演)日程:2025年11月12日(水)、13日(木) • 1st:開場16時00分/開演17時00分 • 2nd:開場19時00分/開演20時00分【出演】堂珍嘉邦(Vo)【メンバー】柴田敏孝(Key/Band Master)小池龍平(Gt/Backing Vocal)砂山淳一(Ba)工藤誠也(Dr)【チケット料金(飲食別)】 • DXシートカウンター:11,000円 • S指定席:10,000円 • R指定席:8,900円 • カジュアルセンターシート:9,500円(1ドリンク付) • カジュアルサイドシート:8,400円(1ドリンク付)【発売日】 • FC“Drunkboat”最速先行:8月9日(土)10時00分〜8月17日(日)23時59分 • Club BBL会員・法人先行:8月28日(木) 正午12時00分〜 • 一般発売:9月4日(木) 正午12時00分〜(ビルボード/e+)【チケット購入】 • ビルボードライブ公式HP: https://www.billboard-live.com/※購入にはHH cross ID(無料)登録が必要です: https://www.hhcross.hankyu-hanshin.jp/【公演に関するお問い合わせ】ビルボードライブ横浜:0570-05-6565〒231-0003 神奈川県横浜市中区北仲通5丁目57番地2 KITANAKA BRICK&WHITE 1F堂珍嘉邦 出演ミュージカル■ミュージカル『キルバーン』チケット料金:13,500(全席指定・税込)一般発売:2025年8月2日(土)10時00分