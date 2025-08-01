HALLEY、東京キネマ倶楽部でスペシャルワンマンライブを11月開催
R&BバンドHALLEYが11月30日、東京・キネマ倶楽部でワンマンライブ＜The Late Night Show with HALLEY & Friends＞を開催することを発表した。
HALLEYメンバーにコーラスとホーン隊を迎えた総勢10人編成でのステージは、“HALLEY & Friends”の名にふさわしい豪華な一夜となる予定だ。チケットの最速先行申し込みは明日8月2日10時から。
■HALLEY & Friends＜The Late Night Show with HALLEY & Friends＞
11月30日(日) 東京・キネマ倶楽部
open17:15 / start18:00
▼チケット
前売 \4,500＋１D
U-20前売 \3,000＋1D
【最速先行チケット申し込み】
受付期間：8/2(土)10:00〜8/17(日)23:59
https://eplus.jp/halley/
▼HALLEY
Vo. Taehyun Chang
G. Haru Toyama
Key. Shin Nishiyama
B. Kay Takahashi
Dr. Naoto Shimizu
▼Friends
Cho/MC. Okayu Mixer
Cho. Alex
Tp. Kohei Miyoshi
A.Sax. Hikaru Homma
T.Sax. Yuki Nakane
関連リンク
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