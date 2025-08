■<Widescreen Baroque pre.「WIDE SHOW」vol.0>

2025年8月26日(火) 東京・Shibuya WWWX

open18:00 / start19:00

-Name your price- ※値段はあなたが決めてください

入場無料

※電子チケット発券手数料と当日会場でのドリンク代が別途必要となります。

※終演後に電子チケット内のURL『Support Box』からあなたの感じた価値をお送りください。

※本編撮影可能

▼チケット

受付期間:7/19(土)12:00〜

https://l-tike.com/widescreenbaroque/

【協賛】

●技術協賛

Panasonic Projector & Display Corporation

SUPER SCAN STUDIO

TOKYO NODE LAB

●機材協賛

Color Kinetics Japan Inc.

●企業協賛

株式会社マキセル