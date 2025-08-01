Widescreen Baroque、交響曲第5番「運命」を彷彿とさせる2ndデジタルシングルをリリース決定
真部脩一(Composer)とHinano(Vo)によるユニットWidescreen Baroqueが8月18日、2nd デジタルシングル「NO.5」をリリースすることが発表となった。
「NO.5」は、ベートーヴェンの交響曲第5番「運命」を彷彿とさせる歌詞フレーズをはじめ、サウンド面でもクラシカルな要素と現代的なセンスが融合した新曲だ。ジャケットデザインは前作に引き続き、PEDRO、キタニタツヤ、the cabsなどを手掛ける花房真也が担当した。
Widescreen Baroqueは8月26日に東京・Shibuya WWWXで1stライブとなる＜Widescreen Baroque pre.「WIDE SHOW」vol.0＞を開催する。入場無料(Name your price)、撮影も可能な本公演は、気鋭クリエイター陣とのコラボレーションや、様々な技術／企業協力を得て行われるもの。真鍋大度、奥山裕大、中田拓馬、半田壮玄、吉田慧悟といった映像制作チームをはじめとするクリエイターたちと、Widescreen Baroqueの音楽が幻想世界を作り上げる。
■2ndデジタルシングル「NO.5」
2025年8月18日(月) 0:00 配信開始
配信リンク：https://tf.lnk.to/No.5_Pre
■＜Widescreen Baroque pre.「WIDE SHOW」vol.0＞
2025年8月26日(火) 東京・Shibuya WWWX
open18:00 / start19:00
-Name your price- ※値段はあなたが決めてください
入場無料
※電子チケット発券手数料と当日会場でのドリンク代が別途必要となります。
※終演後に電子チケット内のURL『Support Box』からあなたの感じた価値をお送りください。
※本編撮影可能
▼チケット
受付期間：7/19(土)12:00〜
https://l-tike.com/widescreenbaroque/
【協賛】
●技術協賛
Panasonic Projector & Display Corporation
SUPER SCAN STUDIO
TOKYO NODE LAB
●機材協賛
Color Kinetics Japan Inc.
●企業協賛
株式会社マキセル
関連リンク
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