Laura day romanceが、新曲「ライター」のミュージックビデオを公開した。

◆「ライター」MV

「ライター」は、Laura day romanceが現在制作中のアルバムから届けられた先行シングル。ミュージックビデオでは、夏の海辺を舞台に二人の物語が描かれる。

一つの画面の中に同一人物が何度も現れ、時間差で行き交う様子が残像のように重なり合っていくという演出が用いられており、時間や記憶のループを想起させる映像となっている。監督は小島央大（Director O）が務めた。





■リリース情報

「ライター」

7月30日(水) 配信リリース

配信リンク：https://lnk.to/Ldr_lighter

■ライブ情報

ファンクラブ限定ライブ

＜Laura day romance fanclub member only live a perfect review lforl us＞

2025年9月13日（土）東京・渋谷WWW

チケット代：スタンディング 5,500円（税込／ドリンク代別） 全国ライブツアー

＜Laura day romance tour 2025 a perfect review＞

2025年10月03日（金）北海道・札幌cube garden

2025年10月19日（日）宮城・仙台darwin

2025年11月02日（日）大阪・BIGCAT

2025年11月09日（日）福岡・BEAT STATION

2025年11月16日（日）愛知・名古屋CLUB QUATTRO

2025年11月23日（日）東京・Zepp Shinjuku チケット代：

・スタンディング ⼀般 5,500円（税込／ドリンク代別）

・スタンディング U-22割 4,500円（税込／ドリンク代別）

・スタンディング U-12割 3,000円（税込／ドリンク代別）（保護者同伴必須）