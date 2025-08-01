21:00
ブラジル鉱工業生産指数（6月）
予想　-0.5%　前回　3.3%（前年比)

21:30
米雇用統計（7月）
予想　10.8万人　前回　14.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.2%　前回　4.1%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.2%（平均時給・前月比)
予想　3.7%　前回　3.7%（平均時給・前年比)

22:10　
ハマック・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTV出演

22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想　49.5　前回　49.5

23:00
米ISM製造業景気指数（7月）
予想　49.6　前回　49.0

米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想　61.8　前回　61.8

米建設支出（6月）
予想　0.1%　前回　-0.3%（前月比)

23:30　
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演


米自動車販売（7月）
トランプ米大統領の関税一時停止期限終了、上乗せ関税発動へ

米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル


※予定は変更されることがあります。