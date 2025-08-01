ＮＹ市場 この後のイベント
21:00
ブラジル鉱工業生産指数（6月）
予想 -0.5% 前回 3.3%（前年比)
21:30
米雇用統計（7月）
予想 10.8万人 前回 14.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.7%（平均時給・前年比)
22:10
ハマック・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想 49.5 前回 49.5
23:00
米ISM製造業景気指数（7月）
予想 49.6 前回 49.0
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想 61.8 前回 61.8
米建設支出（6月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
23:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演
米自動車販売（7月）
トランプ米大統領の関税一時停止期限終了、上乗せ関税発動へ
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル
※予定は変更されることがあります。
ブラジル鉱工業生産指数（6月）
予想 -0.5% 前回 3.3%（前年比)
21:30
米雇用統計（7月）
予想 10.8万人 前回 14.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)
予想 3.7% 前回 3.7%（平均時給・前年比)
22:10
ハマック・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTV出演
22:45
米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）
予想 49.5 前回 49.5
23:00
米ISM製造業景気指数（7月）
予想 49.6 前回 49.0
米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）
予想 61.8 前回 61.8
米建設支出（6月）
予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)
23:30
ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演
米自動車販売（7月）
トランプ米大統領の関税一時停止期限終了、上乗せ関税発動へ
米主要企業決算
シェブロン、エクソンモービル
※予定は変更されることがあります。