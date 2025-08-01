ＮＹ市場 この後のイベント ＮＹ市場 この後のイベント

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21:00

ブラジル鉱工業生産指数（6月）

予想 -0.5% 前回 3.3%（前年比)



21:30

米雇用統計（7月）

予想 10.8万人 前回 14.7万人（非農業部門雇用者数・前月比)

予想 4.2% 前回 4.1%（失業率)

予想 0.3% 前回 0.2%（平均時給・前月比)

予想 3.7% 前回 3.7%（平均時給・前年比)



22:10

ハマック・クリーブランド連銀総裁、ブルームバーグTV出演



22:45

米PMI（購買担当者景気指数・確報値）（7月）

予想 49.5 前回 49.5



23:00

米ISM製造業景気指数（7月）

予想 49.6 前回 49.0



米ミシガン大学消費者信頼感指数（確報値）（7月）

予想 61.8 前回 61.8



米建設支出（6月）

予想 0.1% 前回 -0.3%（前月比)



23:30

ボスティック・アトランタ連銀総裁、CNBC出演





米自動車販売（7月）

トランプ米大統領の関税一時停止期限終了、上乗せ関税発動へ



米主要企業決算

シェブロン、エクソンモービル





※予定は変更されることがあります。

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