日本航空、ジェイエア、関西エアポート、バンダイナムコホールディングスは、2025年日本国際博覧会(大阪・関西万博)に合わせて始動した「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として、子ども向けの特別企画を実施する。大阪・関西万博のパビリオン「GUNDAM NEXT FUTURE PAVILION」のコンセプトとも連動しており、「ガンダムを通じて世界中の人々とつながり、ともに未来を考える」ことを目的に企画された体験型プログラムだ。本企画を通じて、航空の魅力や環境への配慮を楽しみながら学ぶ機会を提供し、環境保全に向けてユーザーとともに取り組む社会の実現を目指していくという。

○エコプラプレゼントエコプラ本企画は、ガンプラのリサイクルプロジェクトで回収されたランナー(プラモデルの枠)などを再利用して作られた特別なガンプラ「エコプラ」を子どもたちに配ることで、サステナブルな取り組みをより身近に感じてもらう企画。「JAL×GUNDAM FLY TO THE FUTURE PROJECT」の一環として、『ガンダムを通して世界中の人々とつながり、ともに「未来」を考えるきっかけの場』を、これから未来を切り拓いていく子どもたちに届けていく。また、「エコプラ」の配布にあわせて、JALのサステナビリティ活動を紹介する「かくれナビリティ」資料も渡す。「かくれナビリティ」はJALの環境教育プログラムで、資料内には、自由研究にもご活用いただけるワークシート形式のコンテンツも掲載しており、空の旅でのエコを楽しく学び、未来について考えるきっかけを提供する。実施期間は8月1日〜なくなり次第終了。対象路線はジェイエア運航便全路線。対象者は対象路線に搭乗した小学校3年生までの子どもで、機内で希望した対象者に渡す。○大阪国際(伊丹)空港イベント8月30日には、大阪国際(伊丹)空港内にて小学生とその保護者(20歳以上)を対象に、整備士による「ガンプラ組み立て教室」と、大阪・関西万博仕様「JAL×ガンダム レストランバス」に乗って制限区域内を走行する「空港見学バスツアー」(ジェイエアパイロットのガイド付き)のイベントを行う。1グループ最大4名まで参加可能。1/144 RX-78-2 ガンダム 組立体験会Ver.JAL×ガンダム レストランバス応募方法と詳細は8月4日公開予定の「大阪国際(伊丹)空港公式Webサイト」を参照のこと。(C)創通・サンライズ(C)Expo 2025