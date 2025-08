<JUST PUNK ROCK TOUR>

10月23日(木) 渋谷 Spotify O-EAST

10月29日(水) 大阪 GORILLA HALL

10月30日(木) 静岡 Live House浜松 窓枠

11月4日(火) 札幌 PENNY LANE24

11月5日(水) 旭川 CASINO DRIVE

11月9日(日) 盛岡 CLUB CHANGE WAVE

11月10日(月) 秋田 Club SWINDLE

11月12日(水) 郡山 Hip Shot Japan

11月27日(木) 長野 CLUB JUNK BOX

11月29日(土) 金沢 EIGHT HALL

11月30日(日) 福井 CHOP

12月8日(月) 水戸 LIGHT HOUSE

12月12日(金) 高松 DIME

12月15日(月) 米子 AZTiC laughs

12月16日(火) 岡山 YEBISU YA PRO

12月18日(木) 京都 MUSE

1月21日(水) 神戸 VARIT.

1月22日(木) 周南 RISING HALL

1月24日(土) 鹿児島 CAPARVO HALL

1月25日(日) 熊本 B.9 V1

1月27日(火) 長崎 DRUM Be-7

1月28日(水) 大分 DRUM Be-0

1月30日(金) 松山 WstudioRED

2/月8日(日) 静岡 LIVE ROXY SHIZUOKA

2月15日(日) 沖縄 桜坂セントラル

2月22日(日) 台湾 SUB LIVE

and more…

全公演ゲスト有り 詳細後日発表

チケット:4,500円(税込 ドリンク代別)

※台湾公演のみ後日発表