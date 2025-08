ReoNaが、8月6日に発売する11thシングル「End of Days」収録曲の「End of Days(TeddyLoid Remix)」を本日先行配信した。

「End of Days」は、現在放送中のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』オープニングテーマ。今回、その「End of Days」をDJ・音楽プロデューサーとして国内外で活動するTeddyLoidがリミックスを手掛けている。

■TeddyLoid コメント

ReoNaさんの声が持つ儚さと芯のある力強さ、その両極の魅力を、ダンスミュージックのフォーマットに昇華しました。空間を震わせるサブベースと、感情の揺らぎを描くピアノが交錯し、フロアでもライブでも映えるリミックスに仕上がっています。ぜひ体感していただけたら嬉しいです。

そんな11thシングル「End of Days」の発売を記念して、アニソンクラブイベント<Re:unite>が2025年8月22日に開催される。<Re:unite>はオールナイトアニクライベントで、DJパフォーマンスはもちろんのこと、ReoNaによる「End of Days」のスペシャル歌唱、当日23時30分放送のTVアニメ『アークナイツ【焔燼曙明/RISE FROM EMBER】』の最新話を、ReoNaと同アニメの渡邉祐記監督と共に鑑賞する特別上映会や、二人によるトークセッションなどの詳細が本日発表された。

■先行配信「End of Days(TeddyLoid Remix)」 配信URL:https://ReoNa.lnk.to/EndofDays_TeddyLoidRemix

◾️11thシングル「End of Days」

2025年8月6日(水)発売 ・初回生産限定盤(CD+Blu-ray)VVCL-2707〜2708 1,980円(税込)

・通常盤(CD only)VVCL-2709 1,320円(税込)

・期間生産限定盤(CD+Blu-ray)VVCL-2710〜2711 1,980円(税込)※描き下ろしアニメ絵柄 ▲初回生産限定盤 ▲通常盤 ▲期間生産限定盤 ▼詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819

▼予約受付

https://reona.lnk.to/EOD_SG

▼各種特典詳細

https://www.sonymusic.co.jp/artist/ReoNa/info/573819

◾️<ReoNa「End of Days」アニソンクラブイベント「Re:unite」> 2025年8月22日(金)神奈川・YOKOHAMA COAST garage+

参加チケット:¥5,800(税込) ◆出演DJ

ネス from REAL AKIBA BOYZ、園崎未恵、DJ MarGenal、BANBANBAN鮫島(アニソンディスコ)、OTOOCHAN。、加東岳史(SPICEアニメ・ゲームジャンル編集長)、KITUNE、Routes ◆応募方法

8月6日発売のシングル「End of Days」CDに封入のチラシよりご応募ください。抽選でこのイベントの参加チケットを購入いただけます。

※初回生産限定盤(VVCL-2707〜2708)、通常盤初回仕様(VVCL-2709)、期間生産限定盤(VVCL-2710〜2711)に封入されます。 ◆注意事項

ご入場は20歳以上となります。

※オールナイトイベントとなるため、20歳未満の方は当選されてもご入場いただけませんので予めご了承ください。

ご入場の際はID(身分証)チェックをさせていただきます。

顔写真付きの身分証明書をご持参下さい(免許証 / パスポート /マイナンバーカード etc…)

◾️3rdアルバム『HEART』

2025年10月8日(水)発売

予約受付:https://reona.lnk.to/HEART_AL ・完全生産限定盤[CD+BD] VVCL-2756〜2757 / ¥8,800(税込)

・初回生産限定盤[CD+BD] VVCL-2758〜2759 / ¥4,400(税込)

・通常盤[CD] VVCL-2760 / ¥3,300(税込) ◾️<ReoNa ONE-MAN Concert Tour 2025 “HEART”>

◆オフィシャル1次先行(抽選)

受付期間:6月27日(金) 21:00 〜 7月13日(日)23:59

申込み:https://eplus.jp/reona/ 2025年

11月21日(金) 戸田市文化会館(埼玉) OPEN 17:30 / START 18:30

11月24日(月・祝) フェニーチェ堺 大ホール(大阪) OPEN 17:00 / START 18:00

12月5日(金) 福岡国際会議場(福岡) OPEN 18:00 / START 19:00

12月20日(土) サッポロファクトリーホール(北海道) OPEN 17:00 / START 18:00

12月22日(月) 昭和女子大学人見記念講堂(東京) OPEN 17:30 / START 18:30

12月27日(土) 愛知県芸術劇場 大ホール(愛知) OPEN 17:00 / START 18:00 全席指定 ¥8,400(税込)

※6歳以上チケット必要

※未就学児童入場不可

◾️<ふあんくらぶ presents ReoNa Acoustic Concert Tour “ふあんぷらぐど2025”> 2025年7月24日(木)KT Zepp Yokohama ※ソールドアウト

18:00 OPEN/19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) 2025年7月25日(金)KT Zepp Yokohama ※ソールドアウト

18:00 OPEN/19:00 START

【問】ホットスタッフ・プロモーション

TEL:050-5211-6077 (平日12:00〜18:00) 2025年8月13日(水)Zepp Namba

18:00 OPEN/19:00 START

【問】夢番地

TEL:06-6341-3525(平日12:00〜17:00) 2025年8月15日(金)COMTEC PORTBASE

18:00 OPEN/19:00 START

【問】サンデーフォークプロモーション

TEL:(平日12:00〜17:00) 全席指定 ¥7,800(税込)

※一部、ドリンク代¥600 別途

▼チケット受付中

https://reonafc.com/fuanplugged2025_ticket3/