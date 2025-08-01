◾️＜ReoNa「End of Days」アニソンクラブイベント「Re:unite」＞

2025年8月22日（金）神奈川・YOKOHAMA COAST garage+

参加チケット：￥5,800（税込）

◆出演DJ

ネス from REAL AKIBA BOYZ、園崎未恵、DJ MarGenal、BANBANBAN鮫島（アニソンディスコ）、OTOOCHAN。、加東岳史（SPICEアニメ・ゲームジャンル編集長）、KITUNE、Routes

◆応募方法

8月6日発売のシングル「End of Days」CDに封入のチラシよりご応募ください。抽選でこのイベントの参加チケットを購入いただけます。

※初回生産限定盤（VVCL-2707〜2708）、通常盤初回仕様(VVCL-2709)、期間生産限定盤(VVCL-2710〜2711)に封入されます。

◆注意事項

ご入場は20歳以上となります。

※オールナイトイベントとなるため、20歳未満の方は当選されてもご入場いただけませんので予めご了承ください。

ご入場の際はID（身分証）チェックをさせていただきます。

顔写真付きの身分証明書をご持参下さい（免許証 / パスポート /マイナンバーカード etc…）