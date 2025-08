“グラビア界最強ボディ”榎原依那が、7月29日発売の「週刊FLASH」(光文社)に登場した。

榎原依那©光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

榎原依那©光文社/週刊FLASH 写真◎Takeo Dec.

週刊誌やマンガ誌のグラビアページを席巻する榎原依那が、「FLASH」に初登場し表紙を飾った。巻頭&巻中の2部構成グラビアでは、モノトーン衣装縛りで圧巻のプロモーションを全12ページにわたって披露している。インタビューでは、すさまじい勢いでブレイクしている彼女が、今年中に達成したい3つの目標について語っている。

<プロフィール>

えのはら・いな

大阪府出身。T164。

2024年にグラビアデビューを果たすと、瞬く間にグラビア界を席巻した最強ボディの持ち主。随時更新される公式YouTube「榎原依那 Officialyoutube」も要チェック。そのほか最新情報は、公式X(@ina_enohara)、公式Instagram(@ina_enohara)をチェック。

「週刊FLASH」

発売:光文社

発売日:毎週火曜日

特別定価:550円(税込み/7月29日(火)発売号)

公式サイト「Smart FLASH」:https://smart-flash.jp/

会員制サイト「FLASH Prime」:https://flash-prime.jp/

The post “グラビア界最強ボディ”榎原依那が「FLASH」初登場にして初表紙 appeared first on GetNavi web ゲットナビ.