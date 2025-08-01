ÎëÌÚÎ¼Ê¿¡¢·à¾ìÈÇ¡ØTOKYO MER¡Ù»£±Æ¤Ê¤¤¸½¾ì¤Ë¤Õ¤é¤Ã¤ÈÅÐ¾ì¡¡º´ÌîÍ¦ÅÍ¤¬ÌÀ¤«¤¹¡Ö¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç¡×
¡¡ºÇ¿·¤Î°åÎÅµ¡´ï¤È¥ª¥Ú¼¼¤òÈ÷¤¨¤¿¶ÛµÞ¼ÖÎ¾¡ÊER¥«¡¼¡Ë¤Ç¡¢½ÅÂç»ö¸Î¤äºÒ³²¸½¾ì¤ËµÞ¹Ô¤·¡¢¿×Â®¤ÊµßÌ¿½èÃÖ¤ò¹Ô¤¦¥×¥í¥Õ¥§¥Ã¥·¥ç¥Ê¥ë¥Á¡¼¥à¡ÖTOKYO MER¡×¤Î³èÌö¤òÉÁ¤¤¤¿µßÌ¿°åÎÅ¥É¥é¥Þ¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡Ù¡£¤½¤Î·à¾ìÈÇ2ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Î¸ø³«½éÆüÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤¬1Æü¤Ë¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¤¿Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤éTOKYO¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¤Û¤«¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¾¾ÌÚºÌ´ÆÆÄ¤¬Íè¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇTOKYO MER¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¥Õ¥©¥ó¥Á¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡º´Ìî¤Ï¡ÖÏ»ËÜÌÚ¤Ç»ö¸Î¤Î¥·¡¼¥ó¤¬¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£¤¢¤½¤³¤ÏÆî³¤¥Á¡¼¥à¤Î³§¤µ¤ó¤¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤ªµÙ¤ß¤À¤Ã¤¿´îÂ¿¸«¥Á¡¼¥Õ¡ÊÎëÌÚ¡Ë¤¬¸½¾ì¤Ë¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍè¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤Æ¡ª¡Ø¤Ê¤ó¤«´èÄ¥¤í¤¦¤Í¡£´é¸«¤ËÍè¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡Ù¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¾®¼ê¤â¡Ö¡ØÄÌ¤ê¤¬¤«¤Ã¤¿¤À¤±¤À¤«¤é¡Ù¤È¤¤¤¦¤¢¤«¤é¤µ¤Þ¤Ê±³¤ò¤Ä¤¤¤Æ¡×¤È¿è¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¡£º´Ìî¤Ï¡Ö°¦¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£´èÄ¥¤í¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢ÎëÌÚ¤Ï¡Ö¤½¤ì¤Ï¤â¤¦¡¢¥Á¡¼¥Õ¤Ê¤ó¤Ç¤Í¡×¤È¾È¤ì¤Ê¤¬¤éÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ËTBSÆüÍË·à¾ìÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¡ÈTOKYO MER¡É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥É¥¯¥¿¡¼¡¦´îÂ¿¸«¹¬ÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤È´Ç¸î»Õ¤ÎÂ¢Á°²ÆÇß¤ò±é¤¸¤ëºÚ¡¹½ï¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´îÂ¿¸«¤È²ÆÇß¤¬¡¢»ØÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢Î¥Åç¤Ç¤Î»ö¸Î¤äºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÈÆî³¤MER¡É¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆî³¤MER¡É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥É¥¯¥¿¡¼¸õÊä¡¦ËÒ»Ö½¨¼Â¡Ê¹¾¸ý¡Ë ¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¾ïÈ×Âó¡Ê¹â¿ù¡Ë¤ÈÃÎ²ÖÀÄ¶õ¡ÊÀ¸¸«¡Ë¡¢Æî³¤MER¤ÎËã¿ì²Ê°å¡¦ÉðÈþ¹¬¡ÊµÜß·¡Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼¯»ùÅç¸©¡¦¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²Ð»³¤¬Ê®²Ð¡ª¡ÈÆî³¤MER¡É¤Î½ÐÆ°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸á¸å3»þ»þÅÀ¤ÇÆ°°÷¤¬Á°ºîÈæ160%¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡Öµã¤±¤ë¡Ä¡×¥µ¥×¥é¥¤¥ºÅÐÃÅ¤·¤¿Ãæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¤éTOKYO¥á¥ó¥Ð¡¼
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¼ç±é¤ÎÎëÌÚÎ¼Ê¿¤Î¤Û¤«¡¢¹¾¸ýÍÎ²ð¡¢ºÚ¡¹½ï¡¢¹â¿ù¿¿Ãè¡¢À¸¸«°¦ÎÜ¡¢µÜß·¥¨¥Þ¡¢²ìÍè¸¿Í¡¢ÀÐÅÄ¤æ¤ê»Ò¡¢¾¾ÌÚºÌ´ÆÆÄ¤¬Íè¾ì¡£¤µ¤é¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤ÇTOKYO MER¥Á¡¼¥à¤ÎÃæ¾ò¤¢¤ä¤ß¡¢¾®¼ê¿Ìé¡¢º´ÌîÍ¦ÅÍ¡¢¥Õ¥©¥ó¥Á¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¡£·àÃæ°áÁõ¤ÇÅÐ¾ì¤·¤¿¥¥ã¥¹¥È¤Ë´¿À¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡2021Ç¯¤ËTBSÆüÍË·à¾ìÏÈ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Ï¢Â³¥É¥é¥Þ¤«¤é¡ÈTOKYO MER¡É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥É¥¯¥¿¡¼¡¦´îÂ¿¸«¹¬ÂÀ¤ò±é¤¸¤ëÎëÌÚ¤È´Ç¸î»Õ¤ÎÂ¢Á°²ÆÇß¤ò±é¤¸¤ëºÚ¡¹½ï¡£ËÜºî¤Ç¤Ï¡¢´îÂ¿¸«¤È²ÆÇß¤¬¡¢»ØÆ³¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤È¤·¤Æ¡¢Î¥Åç¤Ç¤Î»ö¸Î¤äºÒ³²¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¡ÈÆî³¤MER¡É¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤³¤Ë¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢¡ÈÆî³¤MER¡É¤Î¥Á¡¼¥Õ¥É¥¯¥¿¡¼¸õÊä¡¦ËÒ»Ö½¨¼Â¡Ê¹¾¸ý¡Ë ¡¢´Ç¸î»Õ¤Î¾ïÈ×Âó¡Ê¹â¿ù¡Ë¤ÈÃÎ²ÖÀÄ¶õ¡ÊÀ¸¸«¡Ë¡¢Æî³¤MER¤ÎËã¿ì²Ê°å¡¦ÉðÈþ¹¬¡ÊµÜß·¡Ë¡£¤ä¤¬¤Æ¼¯»ùÅç¸©¡¦¿ÛË¬Ç·À¥Åç¤ÇÆÍÇ¡¤È¤·¤Æ²Ð»³¤¬Ê®²Ð¡ª¡ÈÆî³¤MER¡É¤Î½ÐÆ°¤¬·èÄê¤¹¤ë¡½¡½¡£
¡¡¡ØTOKYO MER¡ÁÁö¤ë¶ÛµÞµßÌ¿¼¼¡ÁÆî³¤¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¡Ù¤Ï¡¢¸á¸å3»þ»þÅÀ¤ÇÆ°°÷¤¬Á°ºîÈæ160%¤Î¥í¥±¥Ã¥È¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£