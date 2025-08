「go down in flames」の意味は？直訳すると、炎のなかに降りる！？【1分英会話】

正解は「見事に失敗する」でした!

「炎のなかに降りる」と直訳できるこの表現は、火災によってなにかが破壊するイメージからくる表現。

なにかに大失敗したときや、計画などがダメになってしまったときに使いますよ。

「That exam went down in flames, I should have learned my English idioms.」

(試験は見事に失敗した。もっと英語のイディオムを勉強するべきだった。)