GiGO池袋3号館5Fに「GOODSMILE RACING OFFICIAL POP UP SHOP」、6Fに「BUSHIROAD TCG SHOP with GiGO」が8月2日にオープンする。

参考:木谷高明が語るブシロード20周年&IPビジネスの展望 「自社のIPが好きな人を採るべき」

GOODSMILE RACING(GSR)は、フィギュアメーカー・グッドスマイルカンパニーが運営するレーシングチーム。「GOODSMILE RACING OFFICIAL POP UP SHOP」では、株式会社グットスマイルカンパニーが運営するレーシングチームGOODSMILE RACINGのオフィシャル商品はもちろん、グッドスマイルカンパニー商品も販売される。

BUSHIROAD TCG SHOP with GiGOでは、株式会社ブシロードが展開するトレーディングカードゲーム(TCG)・サプライ商品を公式ショップとして販売。世界60以上の国や地域で販売され多方面でメディアミックスされている『ヴァンガード』をはじめ、人気のアニメやゲームなど150を超えるIPが参戦する『ヴァイスシュヴァルツ』が展開される。今後は、ファン向けの「お渡し会イベント」や「トレーディングカードゲーム大会」の開催を予定している。(文=リアルサウンド編集部)