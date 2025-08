紫外線を味方に！銀座ハリッチ「Eki(エキ) スキンベール プライマー」

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、紫外線を味方にする逆転発想の日中用美容クリーム「Eki(エキ) スキンベール プライマー」を、2025年9月4日(木)に発売。

銀座ハリッチ「Eki(エキ) スキンベール プライマー」

内容量 :30g

単品購入価格:9,900円(税込)

定期購入価格:初回2,750円・2回目以降7,700円

色展開 :1色

発売日 :2025年9月4日(木)

先行予約期間:2025年8月1日(金)〜

美容鍼灸院『銀座ハリッチ』は、紫外線を味方にする逆転発想の日中用美容クリーム「Eki(エキ) スキンベール プライマー」を、2025年9月4日(木)に発売します。

日中も、毎秒、美しさ更新する、スキンケアとベースメイクの二刀流のクリームです。

全国発売に先駆けて2025年8月1日(金)より、全国の銀座ハリッチ各店舗および公式オンラインストアにて先行予約を開始します。

■日中も、毎秒、美しさを更新 スキンケアとベースメイクの二刀流

紫外線やブルーライトなどこれまで肌ストレスとされてきた日中の光環境。

その光を、美しさを引き出す力として活かす。

そんな逆転の発想から生まれたのが「Eki スキンベール プライマー」です。

年々深刻化する紫外線ダメージは、肌老化の主要な要因のひとつ。

Eki スキンベール プライマーは、日中の外的刺激から肌バランスをサポートし、素肌そのものが美しく見えるようなスキンケア発想に基づいて開発されました。

“Eki”の名前には、東洋医学で“体の表面を巡り、外的刺激から衛る(まもる)力”とされる「衛気(えき)」の考えが込められています。

Eki スキンベール プライマー(2)

【商品特長】

《日中の光を味方にする整肌成分「ジェノフィックスデイ」》

スペインの火山湖から採取された藻類「スピルリナマキシマ」由来の整肌成分。

紫外線やブルーライトなどの光環境に着目し、日中の肌をうるおいのあるなめらかな状態へと整えるようサポートします。

紫外線に着目した酵素※や光によって生じる乾燥・外的環境から肌を守るよう配慮された色素成分※を含み、“光は肌に悪いもの”という常識を覆し、光をスキンケアの力に活かすという新しい発想。

ジェノフィックスデイは、日中の肌をただ守るだけでなく光とともに肌を整える日中ケア発想を支える整肌成分です。

《光でより一層美しく魅せる整肌成分「クリスタライド」》

高屈折率の微粒子から構成された整肌成分。

肌表面に均一に広がり、凹凸やキメの乱れを整えることで肌をなめらかで明るい印象へと導きます。

光を反射させる機能を持ち、毛穴や小ジワによる影をぼかすように肌を整えることで、素肌そのものが美しく見えるようなツヤと透明感を演出します。

クリスタライドは光の力を味方につけて肌印象を補整する、新しいスキンケア設計を支える整肌成分です。

《紫外線吸収剤を使用しない肌に優しいノンケミカル処方》

SPF35/PA+++の紫外線防止機能を備えつつ、紫外線吸収剤不使用のため、敏感肌の方にも使っていただきやすい使い心地です。

さらに、肌のバリア機能をサポートする3種のセラミドと、肌荒れを防ぐ整肌成分グリチルリチン酸2Kを配合。

紫外線・乾燥・摩擦などの「日中の外的ストレスから肌をやさしく“衛る”」処方設計です。

※化粧品原料に基づく説明であり、製品としての結果を示すものではありません。

